El Algarve en verano es una fiesta

¿Sabías que del mismo modo que las Rías Bajas gallegas son nuestra Galifornia, el Algarve es el Caribe portugués? Pues así es y no creas que hablamos solo de un verano cálido, bello y playero sino también la mar de divertido porque el Algarve es pura belleza todo el año pero en verano es además una fiesta y es que esta zona cálida y bella de Portugal no sólo nos ofrece playas de escándalo en las que gozar a lo grande de la época estival sino también un buen montón de planes de lo más divertido y animado, a continuación te desvelamos algunos de los mejores para que, si viajas al sur de Portugal y su Algarve este verano, sepas lo que te espera (y lo que no te puedes perder).

Conciertos, degustaciones gastronómicas, fiestas en la playa, pasacalles, recreaciones medievales, concentraciones moteras… Hay planes para todos los gustos así que abre la agenda y ve tomando nota:

Planes imperdibles del Algarve en julio

Sunset Secrets: puestas de sol musicalizadas en el castillo de Silves

Se celebra durante todo el mes de julio en un escenario imponente: sobre un mar de naranjos y en un castillo musulmán del S.XI; aquí podrás disfrutar de un precioso atardecer maridado con una cata de vino y una degustación gastronómica, la posibilidad de regalarte un relajante masaje y por supuesto música en vivo.

Concentración motera en Faro

Si eres todo un pingüino cabe que este plan te guste tanto como a nosotros: se trata de una concentración de motos que tiene lugar en la localidad de Faro del 18 al 21 de julio; es uno de los encuentros moteros más grandes de Europa y se celebra desde hace más de 40 años; hay exhibiciones, feria, exposiciones y un cartel de conciertos con mucho rock.

Concentración motera | Imagen de AVLuis, cortesía de Turismo de Algarve

Festival Pirata en Olhäo

Del 24 al 28 de julio y al caer la tarde el pequeño pueblo pesquero de Olhäo nos traslada a tiempos pasados en los que los corsarios llegaban a su puerto y tomaban sus calles. Hay recreaciones históricas, desfiles, música en vivo, espectáculos… Es un festival muy curioso y divertido que gusta especialmente a los más pequeños (y a los fans de Los Piratas del Caribe, claro).

Feria de la Sierra en Sao Brás de Alportel

Se celebra del día de Santiago, el 25 de julio, hasta el 28 del mismo mes en la zona interior del Algarve, menos popular que su costa pero igualmente preciosa; se trata de una fiesta de sabores, colores, sonidos y saberes en la Sierra de Caldeirao en la que podrás disfrutar de espectáculos ecuestres y gastronómicos, también talleres creativos.

Planes imperdibles del Algarve en agosto

Feria Medieval de Silves

Silves era la capital del Algarve cuando esta zona de Portugal era un reino árable y del 9 al 17 de agosto, desde hace casi 30 años, celebra una feria medieval realmente atractiva que nos recuerda a nuestras fiestas de moros y cristianos; hay saltimbanquis, malabaristas, bailarines y encantadores de serpientes por las calles durante todo el día pero muy especialmente al caer la tarde, también se celebran torneos de arqueros y exhibiciones de mercaderes y artesanos.

Feria medieval de Silves | Imagen de Daniel Pina, cortesía de turismo del Algarve

Días Medievales en Castro Marim

Hace mas de 20 años que caballeros, reyes, doncellas, juglares y campesinos protagonizan recreaciones históricas, desfiles y espectáculos en este pueblo cercano a la frontera española en Huelva del 23 al 27 de agosto ¿lo más llamativo de estos días medievales? Los banquetes medievales en el castillo iluminados con grandes antorchas y amenizados con música en directo.

Fiesta del Baño en Lagos

Se celebra el 20 de agosto en la zona de Lagos, donde están las playas más famosas del Algarve; hay música en directo en las calles y gran animación aunque el momento estelar de la fiesta es el baño comunitario en la Praia do Casi da Solária, una playa pequeña y urbana entre el fuerte y el muelle de Lagos.

Sand City | Imagen cortesía de turismo del Algarve

¿Más planes y fiestas imperdibles del Algarve en verano? Las hay: el Sand City, que se celebra durante todo el verano, pasa por ser el mayor festival de esculturas de arena del mundo; se celebra en Lagoa, donde podrás maravillarte ante más de un centenar de esculturas de arena, algunas de las cuales superan los 5 metros de altura; ¿eres más de música en vivo que de opciones tan esculturales e instagrameables como el Sand City? Si es así, y además te escaparás al Algarve ya en septiembre, te encantará saber que es entonces, del día 5 al 7 de ese mes, cuando se celebra el Festival por excelencia, el último gran festival del verano con feria de artesanía y arte portugués y conciertos ¿dónde? En el casco viejo de Faro, capital del Algarve.