5 restaurantes de Madrid que no te puedes perder en noviembre

Madrid es una ciudad en la que puedes viajar a distintos países del mundo sin salir de ella gracias a su gastronomía. Restaurantes italianos, asiáticos, americanos, tailandeses... son muchos los locales que puedes encontrar en Madrid y a continuación te dejamos 5 que no te puedes perder este mes de noviembre de 2023.

1. Grace Madrid

Es la nueva incorporación gastro del grupo Gunilla, que se distingue por su cautivante ambiente neoyorquino. Se encuentra en el paseo de Recoletos 18 y dicen que tiene el mejor afterwork de la capital. Bajo los mandos del conocidísimo chef ejecutivo Diego López, el nuevo place to be madrileño destaca por su amplia variedad gastronómica que no te dejará indiferente.

Su amplia carta se basa en una cocina internacional presentando platos elaborados con productos de alta calidad y siempre con un punto de sofisticación que se ajusta a la exclusividad del ambiente.

2. Teatrera - Restaurante Albéniz

Teatrera es el nuevo espectáculo en vivo del Restaurante Albéniz, ubicado en el UMusic Hotel Madrid (Calle de la Paz, 11). Unas veladas muy especiales en el restaurante del teatro que combinan su deliciosa propuesta gastronómica con números musicales y de baile que narran la historia de este emblemático teatro madrileño.

3. Giselle Madrid

En pleno barrio de Salamanca de Madrid, en el paseo de los Recoletos, ha abierto Giselle Dinner Club, un nuevo restaurante con música en directo que está triunfando en la ciudad. Su diseño está inspirado en la moda y estilo de los años 90, ofreciendo una fusión inédita entre oferta gastronómica y entretenimiento sin igual.

4. Nugu Burger

Esta peculiar hamburguesería (que está en la calle Atocha, 115 ) se considera la primera en utilizar la técnica de parrilla y horno para cocinar una hamburguesa. Su proceso de doble cocinado hace que la carne jugosa, el queso derretido y el resto de ingredientes junto con el pan crujiente se combinen en una armonía de sabores. Además, Nugu fue galardonada como la burguer "más original de España" en el campeonato Best Burger Spain por la hamburguesa La Faraona.

5. Il Posto di Conde

Il Posto di Conde, que está en la calle del Conde de Peñalver 35, es uno de los restaurantes italianos más recientes en Madrid. "El sitio donde se come bien, se ríe a menudo y se ama mucho. Buena comida italiana, jaleo, ambiente y quizás, algo de caos", se puede leer en su página web.

"Te llevamos a esos viajes, los recuerdos. Esa Salumería Romana, a la trattoria Bolognesa, la casa rural Siciliana, la pizza que comiste en Verona o All’Antico Vinaio en Florencia con los platos y el ambiente de Il Posto", dice la página.