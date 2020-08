Río Dulce, un destino para los amantes del turismo fluvial y de aventura

Desquitarnos, eso es lo que nos pide nuestro cuerpo viajero desde la pasada primavera porque, aunque no nos hemos quedado quietos desde que la desescalada nos dio un respiro, lo cierto es que no corren buenos tiempos para grandes viajes aunque también es cierto que poco a poco vamos aprendiendo a convivir con el virus, sabemos lo que debemos hacer para esquivarlo y los destinos turísticos también van mejorando de semana en semana los protocolos higiénico sanitarios que los covierten en lugares seguros a los que viajar; sea como fuere lo que no dejamos de hacer es buscar destinos únicos, espectaculares... esos que nos van a permitir marcarnos un desquite de escándalo en cuanto el coronavirus y sus graves consecuencias sean cosa del pasado. Uno de esos destinos es Río Dulce, en Guatemala ¿por qué? te lo contamos.

Río Dulce, Guatemala | Imagen cortesía de Turismo de Guatemala

Lo primero que debes saber de Río Dulce es que está entre en lago de Izabal y la Bahía de Amatique y se trata nada menos que de la puerta de entrada al mar Caribe; tiene 43 kilómetros de largo pero no vamos a proponerte de los recorras todos... solo los 16 últimos, que son los que discurren entre el golfete y el mar y te regalarán un espectáculo natural como no imaginas; y es que el cauce del río discurre a través de un cañón, entre montañas y no pienses que por ello se estrecha... tiene unos 200 metros de ancho y alcanza una profundidad de hasta 50 metros.

Navegando en Río Dulce | Imagen cortesía de Turismo de Centroamérica

En tu recorrido hacia el mar Caribe descubrirás cayos y también islotes, además de una frondosa vegetación en las paredes del cañón por el que navegarás; ten en cuenta que este río forma parte esencial del Parque Nacional Río Dulce, de ahí que lleve su nombre, y es una zona ideal para los amantes de la naturaleza, aquí hay manatíes y... ¡cocodrilos!.

Río Dulce | Imagen cortesía de Turismo de Centroamérica

Para llegar a Río Dulce debes volar a Guatemala, dirigirte al departamento de Izábal, a la zona del lago del mismo nombre y utilizar los transportes acuáticos que salen de los puertos de Fronteras, El Relleno y Livingstone con dirección a Río Dulce; a partir de ahí... ¡comienza la aventura! no tendrás problemas de alojamiento, especialmente si lo tuyo es la aventura y viajas en plan mochilero.