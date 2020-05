La Columna de la Victoria

Esta monumental columna se encuentra el parque Tiergarten y nos procura una de las mejores vistas de la ciudad. Fue construida en el siglo XIX para conmemorar la victoria de Prusia contra Dinamarca en la Guerra de los Ducados de 1864. Para disfrutar de la capital alemana debemos ascender al mirador que hay al pie de la estatua. Hoy en día, es el punto final del desfile del orgullo gay de Berlín.

Mirador al pie de la estatua | Imagen de FDF38 en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 4.0

Parque Público Humboldthain

Este parque es un espacio natural protegido, que fue inaugurado en 1876. Durante la Segunda Guerra Mundial se emplazó un bunker para observar la ciudad, y de las ruinas de éste han surgido el tobogán y la colina Humboldthöhe. Esta colina es uno de los sitios desde los que podremos disfrutar de unas vistas panorámicas de Berlín. Además, este complejo de bunkers se ha convertido en un destino popular dentro del parque, no sólo por las vistas de la ciudad, sino por las actividades al aire libre.

Humboldthain | Imagen en Wikipedia, licencia: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Viktoriapark

Justo en el centro de Kreuzberg se ubica el Viktoriapark, uno de los mejores parques de Berlín. Es un lugar ideal para disfrutar del césped y del sol cuando el calor llega a la capital germana. Este espacio verde cuenta con una cascada de 24 metros de altura, situada en el eje de Großbeerenstraß. Se hizo a imagen de la catarata Wodospad Podgórnej (Polonia), donde antiguamente veraneaban los berlineses acomodados. Podemos subir hasta la cima de la colina de la cascada y dejarnos sorprender con las impresionantes vistas de Berlín.

Viktoriapark | Imagen de Needpix

Klunkerkranich

Es el local de moda en la escena nocturna de Berlín, aunque aún no podamos viajar apúntate el nombre de este sitio porque no querrás irte sin tomarte una cerveza, mientras escuchas la música de los DJ y ves cómo se pone el sol tras los tejados berlineses. Los fines de semana se organizan mercadillos con comida callejera, artesanías o elementos de segunda mano. Nos dejaremos embaucar por el ambiente artístico y cultural que envuelve a este sitio.

Cafeteria Skyline TU am Ernst-Reuter-Platz | Imagen cortesía de Visit Berlín (© (c) visumate)

Cafetería Skyline TU

No es ni más ni que menos que la cafetería de la Universidad Técnica de Berlín. Así que, no te dejes engañar por las vistas tan asombrosas que tenemos de la ciudad, porque acceder aquí es gratuito y el menú no nos costará más de cinco euros. La cafetería se encuentra en el último piso de una de las facultades de esta universidad. Merece realmente la pena subir para comer y ver Berlín a la vez. Además, el edificio está declarado monumento nacional.