Ya sea por el lugar en el que están situados, por la estructura de sus espacios, por su servicio o por su carta, estos cuatro cafés y restaurantes son realmente peculiares y estamos seguros de que, si visitas Tailandia, no querrás perdértelos, a contiuación te los presentamos.

Koh Kood Tree Pods

Es nuestro favorito, forma parte del resort de lujo Soneva Kiri pero puedes hacer tu reserva aunque hayas optado por una opción de alojamiento menos exclusiva, eso sí, hazla con tiempo porque se trata de un restaurante muy demandado; cenarás en una casa en un árbol y con un nivel de privacidad magnífico porque cada mesa está en su propia cabaña, el camarero será el único que se acerque a la mesa y para hacerlo tendrá que trasladarse... ¡en tirolina!

La experiencia de este restaurante se completa con una propuesta gastronómica que podríamos considerar de alta cocina y muy ecológica porque los platos se preparan con los ingredientes procedentes de la huerta del propio restaurante.

The Giant

The Giant | Imagen cortesía de Turismo de Tailandia

The Giant, en Chiang Mai, nos recuerda un poco a Koh Kood Tree Pods pero solo un poco, carece del punto de romanticismo del primero y añade un toque de aventura: y es que The Giant también está en la copa de un árbol y su sala es abierta, se accede a ella a través de un puente de bambú y, por si con ese vertiginoso acceso no tienes suficiente, cuenta también con una gran tirolina que te dará una vuelta por la selva de cuyas vistas disfrutas desde el restaurante.

La oferta gastronómica es también un poco más modesta que la dek Koh Kood Tree Pods pero también más asequible, se basa en una degustación de pequeños bocados y pasteles asiáticos.

Hajime Robot

Hajime Robot | Imagen cortesía de Turismo de Tailandia

Si los dos restaurantes con los que abríamos esta curiosa lista parecen diseñados para románticos y aventureros respectivamente, el Hajime Robot está hecho a la medida de los geeks más geeks, se trata de un restaurante japonés atendido por robots ¿peculiar? sin duda, no hay más humanos a la vista que los comensales... Está en Bangkok, junto al parque de Bang Kachao.

Unicorn Café

Unicorn Cafe | Imagen cortesía de Turismo de Tailandia

Lo curioso de este restaurante es... ¡todo! es un café colorista y divertido decorado con unicornios y con mucho color, también su carta es así, llena de color; dicen que es el paraíso de los instagramers y imperdible para los viajeros LGTB+ que llegan a Tailandia. Está en el distrino de Silom, en Bangkok.

Más información en Turismo de Tailandia.