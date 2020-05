Cuando organizamos un viaje lo hacemos atraidos por la historia o por la naturaleza, por ver mundo, por conocer otras culturas, por diversión, buscando la playa en verano o la nieve en invierno... por miles de razones a las que, en un futuro esperamos que no muy lejano, se sumará una más: viajaremos tratando de evitar en los posible las grandes concentraciones de personas por aquello de no ponérselo fácil al coronavirus; visto así, los destinos naturales que no están entre los más populares del mundo atraerán, probablemente, más atención que nunca; uno de esos destinos es Guatemala, un país rico en lo natural y en lo cultural que parece mantenerse en segundo plano y como testigo del tremendo tirón turístico del Caribe cubano, dominicano o mexicano. Pero lo cierto es que Guatemala bien vale un viaje, especialmente si buscas destinos naturales de escándalo ¿sabías que uno de los lagos más espectaculares del mundo está en este bello país? es el Lago Atitlán.

Lago Atitlán | Imagen cortesía de Turismo de Centroamérica

El lago Atitlán es una de las visitas obligadas para quienes viajan a Guatemala porque se trata de un lago entre tres volcanes ¡y qué volcales! los tres gigantes, les llaman, son los volcanes de Atitlán, Tolimán y San Pedro La Lagun; la estampa que nos regala aquí la naturaleza es espectacular tanto por lo grande que es el lago como por su entorno motañoso y volcánico; se trata de una balsa de agua de 130 kilómetros cuadrados de superficie de aguas azules a verde profundo en función de la zona del lago en la que nos encontremos, en su zona más honda alcanza los 341 metros de profundidad, de ahí que sea el lago más profundo de Centroamérica; a su alrededor descubrimos cerros boscosos y los tres gigantes, es una zona excepcional para la práctica del senderismo y para quienes disfrutan con el avistamiento de aves; aquí hay una gran riqueza en lo que se refiere a la fauna y muy especialmente a las aves, verás pájaros carpinteros y también al quetzal, considerada ave nacional de Guatemala.

Lago Atitlán | Imagen cortesía de Turismo de Centroamérica

Los pueblos que rodean al lago te permitirán conocer la cultura guatemalteca y sus raíces indígenas, su artesanía (tejidos, vasijas, pulseras, hamacas...) y también su riqueza gastronómica; puedes visitarlos trasladánte en barca o por carretera y, en funciónd el tipo de viaje que vayas a organizar, algunos encajarán mejor que otros para alargar en ellos tu estancia: si buscas tranquilidad, los pueblos de Santa Cruz La Laguna y San Pedro La Laguna te encantará pero si lo quieres es un ambiente un poco más animado, entonces te gustará más Panajachel, el punto más popular de Sololá.

