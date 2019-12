Japón es un país lleno de secretos y magia, uno de esos a los que no viajas como quien hace una escapada y no sólo por lo largo que resultaría el viaje en comparación a la estancia sino también porque el país merece ser recorrido de norte a sur y de este a oeste; una de las paradas obligadas es, sin duda, Tokio y la lista de lugares a visitar en ella crece año a año; en diciembre del año pasado se sumó a esa lista un nuevo planetario: Konica Minolta Planetaria Tokyo; es el único de doble cúpula de Tokio y moderno a rabiar, ahora que cumple un año podemos confirmarlo: tu visita a Japón no será completa sino miras al cielo en este magnífico planetario pero ¿qué tiene de especial? te lo contamos.

Konica Minolta Planetaria Tokyo | Imagen cortesía de Turismo de Tokio

Konika Minolta fabrica equipos para los planetarios de todo el mundo y para ellos el planetario inaugurado en su país natal el pasado diciembre era todo un escaparate con vistas al cielo y a la vista del mundo, de ahí que quisieran convertir las cúpulas de este nuevo planetario en el mejor modo y lugar de mirar al cielo de Tokio.

El Konica Minolta Planetaria Tokyo cuenta con dos cúpulas y un espacio de realidad virtual en el que vivir una experiencia espectacular porque todo lo que te rodea cambiará con tu movimiento.

Claro que las experiencias más espectaculares las vivirás en las dos cúpulas; en la primera de ellas descubrirás la espectacularidad de la alta resolución (olvida el 4K, hablamos de 8K); esta cúpula es una especie de teatro en el que se desarrollan diferentes actuaciones y presentaciones, se trata de contenido interactivo en el que el vídeo juega un papel fundamental; los paneles en los que se refleja todo este contenido se instalan desde el suelo y consiguen que el espectador se vea totalmente inmerso en la actividad.

Interior Konica Minolta Planetaria Tokyo | Imagen cortesía de Turismo de Tokio

La segunda de las cúpulas es donde está el Planetarium Dome Theatre, que es el lugar en el que te enamorarás del cielo de Tokio: la combinación de arte visual, proyecciones en 3D, sonido de alta calidad y la colaboración de la banda de pop japonesa Dreams Come True, convertirán tu paso por la segunda cúpula del Konica Minolta Planetaria Tokyo en una experiencia sencillamente inolvidable.

Si visitas Tokio el próximo año, no puedes dejar pasar la oportunidad de mirar al cielo en este espectacular planetario.