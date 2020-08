7 cuevas preciosas que visitar en España

Cuando preparamos itinerarios para nuestros viajes y vacaciones, solemos añadir siempre playas o catedrales. Pero incluir cuevas no es algo del todo habitual... Algo que es un error porque hay algunas que son toda una maravilla. Así, en este artículo me he propuesto darte a conocer algunas de las más bonitas que puedes visitar por España. Algunas son conocidas y otras no tanto. Pero lo que te aseguro es, que si las visitas, darás con un lugar distinto que no te arrepentirás de haber metido en tu guía de viaje.

Por ejemplo, si vas a Mallorca no puedes dejar de ver las Coves del Drach. Se trata de cuatro cuevas situadas en Manacor, conectadas entre ellas. Sus nombres son Cova Blanca, Cova Negra, Cova de Lluis Salvador y Cova dels Francesos. Tienen 25 metros de profundidad y casi 2,5 kilómetros de longitud y albergan un lago subterráneo que se llama Martel. Aquí se hacen conciertos de música clásica y, después del recital, se puede navegar por el lago.

Por otro lado, si vas a Castellón deberías acercarte hasta la Vall d'Uixó y adentrarte en las Grutas de San José. Es el río subterráneo navegable más largo de Europa y ya solamente por eso merecería la pena visitarlo. Pero además, la forma de sus rocas y sus diferentes salas son preciosas.

Cueva de Nerja | Pixabay

Saltamos de Castellón a Málaga y más en concreto a la localidad de Nerja, en la que se rodó Verano Azul. Y es que eso no es el único atractivo de este pueblo costero sino que, además, posee la Cueva de Nerja, una de las más bonitas del país. En la sala del Cataclismo se puede ver la marca de un movimiento sísmico y, a lo largo de los 4 kilómetros de longitud de la cueva, también se pueden ver pinturas rupestres y casi todas las formaciones naturales existentes.

Seguimos viajando por España a través de sus cuevas y saltamos de Málaga a Lanzarote para citar los Jameos del Agua. Se trata de un tubo volcánico (pues se encuentra cerca del Volcán de la Corona) cuyo techo está derruido. Y es muy bonito, porque mezcla el azul del agua, el verde de la vegetación y el negro de la roca volcánica.

Jameos del Agua | Pixabay

No vamos a acabar este artículo sin nombrar las Cuevas de Altamira en Santillana del Mar. Estas son pequeñitas, pero en su interior se esconde una gran muestra del arte rupestre del paleolítico.

Y, si aun tiene ganas de más, apunta la Cueva de El Soplao cerca de Santander o la Gruta de las Maravillas en la Sierra de la Aracena en Huelva. Esta última es la primera cueva turística de España y tiene 1200 metros que se pueden visitar.