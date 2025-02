Colegiata Santa María la Mayor de Alquézar ¿sabías que fue una fortaleza?

Es el momento más que perfecto para poner rumbo a Alquézar, ubicado en la provincia aragonesa de Huesca. Allí encontramos un gran número de construcciones y monumentos verdaderamente sorprendentes y espectaculares que, desde luego, no dejan absolutamente indiferente a nadie.

Un claro ejemplo lo encontramos en la Colegiata de Santa María la Mayor, cuyos orígenes son los de una fortaleza construida en el siglo IX d.C. por Jalaf ibn Rasid. El objetivo de su construcción fue frenar, de una forma clara y contundente, el avance de los reinos cristianos del norte.

La Colegiata de Santa María la Mayor de Alquézar, a través de su historia

Para comenzar, debemos tener en cuenta que su origen está en el siglo IX d.C, cuando Jalaf ibn Rasid toma la decisión de construir un primer castillo con la intención de frenar el avance de los reinos cristianos. No fue hasta 1067 cuando esta fortaleza fue conquistada por Sancho Ramírez, hijo de Ramiro I.

Patio de la Colegiata de Santa María la mayor de Alquézar | Imagen de José Luis Filpo Cabana en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 4.0

Fue entonces cuando pasó a ser un castillo cristiano, conocido como “Castrum Alqueçaris”. Conforme el proceso de la Reconquista iba avanzando hacia Huesca, esta fortaleza va, poco a poco, perdiendo esa importancia estratégica y militar. Y todo para convertirse en nada más y nada menos que una institución religiosa.

Un año a destacar es 1099, cuando Sancho Ramírez toma la firme decisión de dotar a Alquézar de una comunidad de canónigos agustinos. Para hacer efectivo ese deseo, da el paso de construir una colegiata románica que, en el siglo XVI d.C. será sustituida por una tardogótica.

No podemos dejar de mencionar el siglo XIV d.C., cuando se construyó el claustro gótico con una planta en forma de cuadrilátero irregular, columnas pareadas y arcos de medio punto. Se mantienen seis impresionantes capiteles erigidos en la primera mitad del siglo XII d.C con diversos temas como Caín y Abel, la tentación de Eva y Adán en el Paraíso o, incluso, el Diluvio Universal, entre otros.

Es importante destacar que entre los siglos XV y XVIII, se decidió decorar los muros del claustro con diversas pinturas al fresco, donde se escenificaban varias escenas del Nuevo Testamento. Eso sí, no fue hasta la primera mitad del siglo XVI d.C. cuando se erigió la actual Colegiata de Santa María.

Colegiata de Santa María la Mayor de Alquézar | Imagen de Lourdes Sada en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 3.0

Sin duda, el paso del tiempo ha hecho que por su historia, su belleza y su arquitectura, esta Colegiata se haya convertido en uno de las construcciones más visitadas de Alquézar, siendo obra del arquitecto Juan de Segura. Durante el siglo XVII d.C se opta por añadir algunas capillas, así como el retablo mayor, de madera dorada y policromada.

Por lo tanto, si estás pensando en poner rumbo a la provincia de Huesca, no dejes pasar la oportunidad de acercarte hasta Alquézar. No solamente para admirar y dejarte llevar por la belleza de esta Colegiata, sino también para fascinarte por el encanto de esta localidad. ¡Estamos convencidos de que no te dejará indiferente!