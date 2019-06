Barcelona, punto de partida del crucero más grande del mundo: el Harmony of the Seas

Será mañana domingo cuando Barcelona vea partir por primera vez de su puerto al Harmony of the Seas, el último gran coloso del mar. Una ocasión importante porque se trata del viaje pre-inaugural del barco, el último en incorporarse a la flota de Royal Caribbean y que ostenta el récord de ser el crucero más grande del mundo, una medalla de oro que se cuelga gracias a cifras de vértigo.

Así, el Harmony of the Seas con 16 cubiertas de pasajeros, 227.000 toneladas de registro bruto, 2.747 camarotes y una capacidad para 6.410 viajeros a bordo. Pero no solo eso. Con un coste de construcción de más de 1.000 millones de euros, el barco monta The Ultimate Abyss, el tobogán más alto en el mar, con una caída de más de 40 metros que permitirá deslizarse a quien se atreva desde la cubierta 16 hasta la cubierta 6. Además, el total de sus piscinas superan las 2.150 toneladas de agua, a las que hay que sumar 23 piscinas de hidromasaje, simuladores de surf, toboganes de agua...

The Perfect Storm, un emocionante trío de toboganes de agua, y el Splashaway Bay, un parque acuático para grandes y pequeños, forman parte de las emociones adrenalíticas que hay en el barco, además del gigantesco tobogán. Y todo ello será posible de ser compartido en tiempo real con nuestros amigos gracias al sistema VOOM, el Internet más rápido actualmente en un crucero marítimo. De hecho, Royal Caribbean ya puso el acento en las comunicaciones de Internet en sus anteriores barcos estrella, navíos que ahora tienen que dejar hueco a un hermano pequeño más grande que ellos.

También el mundo del arte estará representado de forma XXL en el nuevo coloso marino. La primera temporada de cruceros del Harmony of the Seas contará con el musical de Grease en el Royal Theatre del barco, así como diferentes espectáculos en el AquaTheater. Además, habrá 11.252 obras de arte expuestas a lo largo del barco y del Central Park, un parque natural en el centro del buque con 10.587 plantes , 48 vides y 52 árboles, algunos de ellos de más de 6 metros de altura.

Al igual que en otros cruceros de la compañía, hay toda una variedad de restaurantes en los que elegir menú. Destaca el Jamie’s Italian, la propuesta italiana del famoso Jamie Oliver; pero también cafeterías como el Park Café o el Promenade, así como cervecerías, restaurantes asiáticos... Hay que sumar los puestos de snacks en las piscinas, claro; y una buena oferta de coctelería.

Y los que se cuiden, no hay problema, ya que también tiene un completo gimnasio y alternativas para hacer deporte a bordo.

Para conocer mejor el barco, nada como ver el vídeo protagonizado por el profesional del parkour Pip Andersen, que se recorrió los 362 metros de eslora del buque arriba abajo (por 62 metros de manga y 9 de calado). No hará falta dar tantos saltos para ver hasta el último de los rincones del barco, pero seguro que no nos faltarán ganas de recorrer los mismos lugares que él. Será posible a partir de hoy, pues el Harmony of the Seas ya se ha hecho a la mar.

Más información:

Royal Caribbean