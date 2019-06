¿Te apetece subir a un tranvía que ha sido totalmente remodelado como un moderno restaurante gourmet? A bordo se sirve una comida de tres platos elaborado por los mejores chefs de algunas de las mejores ciudades de comida gourmet del mundo, y todo mientras recorres la ciudad de Bruselas por la noche o durante el día, durante dos horas, un plan perfecto para cualquier época del año ¿a qué si? Tram Experience es un viaje excepcional por la gastronomía de algunas de las principales ciudades gastronómicas del mundo. No hay duda de que la gastronomía del siglo XXI se ha globalizado en los últimos años, y el corazón de Europa, una ciudad multicultural y abierta te ofrece ahora una experiencia única, disfrutar de una fabulosa comida mientras recorres las calles más bonitas de Bruselas. Los chefs, que se inventan los menús, no están a bordo, pero es una empresa de catering dirigida por el experto chef Denis Roberty quién crea y finaliza todos los platos delante de ti y a bordo. El precio son 89 euros por persona e incluye aperitivos y un menú con entrada, plato principal y postre inventado por los cocineros procedentes de algunas de las ciudades gastronómicas más importantes. Las bebidas son vino blanco, vino tinto y agua con gas. Los pasajeros deben estar en el lugar de embarque 15 minutos antes de la hora de salida. Tram Experience sale puntual, ya que la la línea es una de las de red normal, así que este tranvía no puede esperar a los pasajeros que lleguen tarde. Y como el espacio es limitado, conviene reservar. La capacidad es de 34 asientos con 7 mesas de 2 personas y 5 mesas de 4 comensales. Los menús que se sirven van cambiando. Este mes de diciembre, la ciudad protagonista es Barcelona, con creaciones de los chefs Oriol Ivern y Romain Fornell. La gastronomía es una de las principales atracciones de Barcelona. Cocina catalana de estilo mediterráneo, una cocina de gran prestigio internacional. La dieta mediterránea, ha sido elegida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, como una de las más saludables con productos naturales del mar y de la tierra. Y Barcelona ha revolucionado el mundo de la cocina con una nueva generación de chefs. Así lo ven fuera de nuestras fronteras y Tram Experience es hoy embajador de nuestra gastronomía. Y en 2015 nuevos menús; Revolución de la comida norteamericana, Oriente y Occidente y Delicias del mar de Noruega. Reserva cuanto antes.