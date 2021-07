Stivina es una de las playas más sorprendentes de Croacia

Stivina es pequeña tanto que apenas tiene 20 metros de ancho y 70 de largo, de difícil acceso salvo que llegues a ella por mar, está escondida entre acantilados que casi la encierran impidiéndote ver el horizonte, no tiene socorrista ni mucho menos bandera azul, tampoco aparcamiento ni apenas arena, es una playa de guijaros, no admite mascotas y una parte de la playa está siempre en sombra pero, a pesar de todo esto, es una de las playas más espectaculares de Croacia e, insistimos, si lo tuyo son las calas vírgenes, te va a enamorar.

Stivina | Imagen de Ivo Perman, cortesía de Turismo de Croacia

¿Quién dijo que buscamos siempre la comodidad? amamos la naturaleza y la naturaleza no siempre es cómoda, a veces esconde lugares paradisíacos como la playa de Stivina y, a pesar de los inconvenientes, hay que estar loco para visitar Croacia en verano y no incluirla entre las playas a conocer personalmente; está en la isla de Vis y para llegar a ella tendrás que recorrer un camino de cabras durante aproximadamente 20 minutos y no es un camino fácil porque desciende hacia la playa de forma a veces un tanto abrupta.

Stivina desde el aire | Imagen de Aleksandar Gospic, cortesía de Turismo de Croacia

Lo ideal es acercarse a Stivina por mar de modo que te ahorres el pesado paseo, salvo que seas un amante del senderismo el trekking porque en ese caso sumará diversión a la experiencia; una vez llegas a esta playa solo te queda maravillarte ante su pequeña espectacularidad, ante la inmensidad de los acantilados que la protegen, ante su agua prístina, su ambiente romántico y tranquilo... E incluso puedes pasar un rato divertido practicando snorkel y por supuesto nadando, es una playa tranquila.