Simplon Orient Express, un viaje de película

Os proponemos hoy un viaje de novela y de película, uno que quizá nunca hayáis pensado poder realizar porque ¿a quién se le ocurre pensar en cruzar Europa a bordo de un tren de los años 30? Y es que fue esa década, y algunas posteriores, las que vivieron la expansión y el lujo de un tren que cruzaba Europa -de Londres a Estambul- por diferentes rutas dependiendo del momento de la historia e incluso de la elección personal. Nosotros nos quedamos hoy con la ruta que evitaba Alemania tras la guerra y, tras salir de la Estación Victoria de Londres y pasar por París donde cambiaba vagones, llegaba a Venecia. Es el Simplon Orient Express y no es una evocación del pasado, es una realidad que puedes vivir con salida el día que elijas en Londres o en París. A menudo decimos que no es el destino lo que importa sino el viaje, y en este caso tal dicho cobra todo su sentido. La londinense Estación Victoria es testigo de la partida de los clásicos vagones Pullman rumbo a Francia y, en su interior, el viaje se inicia brunch mediante. Ya en Francia descubrirás los vagones marino y oro del Venice Simplon Orient Express y te sentirás como un poco Poirot envuelto en misterio -aunque aquella historia de Ýgatha Christie tenía lugar en el viaje de vuelta del original Orient Expres, en un Estambul-Paris-. Te acomodarás en tu compartimento privado y te dispondrás para la cena que tendrá lugar en el vagón-comedor, todo profusamente adornado y decorado con paneles de madera. Podrás además regalarte, tras la cena, alguna bebida espirituosa en un bar, piano incluido, en el que la coctelería manda, un lugar de evocación perfecta de los años 20 y 30, los años dorados del Orient Express. Y cuando todo haya pasado y el tren enfile vía hacia la estación de Venecia podrás, entonces sí, pensar en todo lo que la ciudad de los canales guarda para mostrarte y podrás pensar también, por qué no, en el hotel elegido para completar viaje que bien pudiera ser el Hotel Cipriani, pero esa, será otra historia...