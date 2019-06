Sexy Fish, el restaurante con arrecife de coral

Sexy Fish es un restaurante de pescado y marisco de influencia asiática ubicado en la esquina sureste de Berkeley Square, en Mayfair. Pero no solo es chic y moderno, sino también uno de los locales más de moda de la ciudad de Londres. Diseñado por el estudio de diseño de Martin Brudnizki y decorado con obras de arte de Damien Hirst, Frank Gehry y Michael Roberts, no encontrarás un local más glamoroso en la capital del Reino Unido, no al menos uno que además este en un edificio de mediados de siglo.

Está abierto hasta las 2 de la mañana, con un DJ fijo durante toda la semana. Su propietario Richard Caring, es también el dueño de otros de los restaurantes de Londres como Harry Bar, Scott y Le Caprice. El Grupo Caprice se ha esmerado a fondo por reconvertir una antigua oficina de banco en uno de los restaurantes más lujosos de Londres. Con un espacio de comedor privado, y salones a modo de arrecifes de coral en la planta baja y una barra de la cocina abierta a los comensales.

La comida es la cosa más atractiva de todo, tartar de atún con trufa, una fusión de pinchos de carne, una tempura perfecta, chuletas de cordero jugosas con una salsa picante gochujang, Gyozas, makis, sashimis, carne de Wagyu, langosta e incluso una gamba gigante de Madagascar carnosa con salsa shiso muy sutil. Estos son solo algunos de los exquisitos platos que podemos probar aquí dirigidos por el chef Ben Orpwood.

El comedor privado o Sala Coral Reef es un espacio exclusivo y privado con una barra integral, y contiene dos de los mayores depósitos de arrecifes de coral vivo del mundo, y asientos para un máximo de 48 personas. Los diseñadores han reunido una colección de materiales y colores que capturan la esencia del mar. Eso por si tienes un evento o prefieres una reunión privada.

La barra tiene una de las mayores colecciones de whisky japonés del mundo, además de una amplia carta de bebidas que incluye cócteles clásicos y creativos. Un local en el que cenar y tomar una copa con muy buen ambiente y gente guapa.

El pescado y el marisco que elaboran en la cocina proviene de fuentes sostenibles. Una comida a base de pescado está muy lejos de la elegancia discreta o del minimalismo de otros locales rivales del East End, pero merece la pena sumergirse en esta pecera dorada que se ha convertido en un secreto a voces en la capital y por la que desfila más de una celebritie como Amal Clooney, la actriz Goldie Hawn, el diseñador de moda Alice Temperley, el comediante David Williams o la estrella del pop Rita Ora, esta última cliente habitual.

Y una cosa más, es imprescindible reservar. Hay un menú degustación de 90 libras, unos 137 euros al cambio. Así que ya lo sabes, si viajas a Londres y quieres una experiencia top no dejes de acercarte a Berkeley Square si te apetece una noche de buena comida, buena compañía y música hasta la madrugada, una noche para codearte con lo más de lo más de la ciudad en el fish más sexy de Londres.

Más información:

Sexy Fish