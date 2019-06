Un restaurante insólito en las alturas

The Treepod Dining en Soneva Kiri, Koh Kood, Tailandia, es sin duda, uno de los restaurantes más curiosos del mundo. Y ofrece una experiencia única y muy romántica. Disfrutar de un paisaje de ensueño colgado a 16 metros de altura en un comedor dentro de una forma de vaina. Con capacidad hasta para cuatro personas y atendidos por un camarero que vuela a través de una tirolina. El no va más de la extravagancia, un desayuno, una cena o una comida diferentes a todo lo hasta hoy entendemos por un restaurante. El espíritu libre de la infancia y de la naturaleza han inspirado a los propietarios del resort de lujo Soneva Kiri, y de ahí nació la idea de Treepod. Una experiencia culinaria que te invita a sentarte a la mesa pero en las alturas. En una construcción que se iza suavemente y se acomoda entre el exuberante follaje de la antigua selva tropical de Koh Kood. Con increíbles vistas sobre la costa, las rocas cubiertas de suaves olas, y todo, saboreando deliciosos platos gourmet y excelentes vinos. Y además servido por camarareos que más bien parecen acrobatas entregados. A través de tirolinas llegan nuestros platos de una forma un tanto inusual. Construido en bambú, este curioso comedor, de este raro restaurante parece un nido de pájaro, y al igual que un nido está situado en lo alto de un árbol, integrado totalmente en la tranquilidad de la naturaleza, Soneva Kiri es un destino turístico de lujo situado en medio de la exuberante selva tropical de la costa sureste del Golfo de Siam Playas de arena blanca, aguas tranquilas, y el resort de playa de Soneva Kiri en la pequeña y aislada isla de Koh Kood, con suntuosas villas que nos permiten escapar del mundo. La belleza de una isla tropical desierta, pero con todos los placeres del mundo moderno. En pareja, nada mejor que disfrutar de la belleza natural de la isla tailandesa de Koh Kood, y no puedes perderte el restaurante Treepod, romántico y exclusivo, entre los árboles. Un refugio de increíble belleza para quienes se alojan en el resort Soneva Kiri. Cocina nacional, delicada, con nuevos sabores y las bebidas que elijas previamente. Colgados en una cesta, pero eso si, con cinturones de seguridad especiales. Treepod Dining es un restaurante Insólito, con un servicio de camareros acróbatas, equilibristas capaces de servir comidas con habilidad colgados de tirolinas. En el menú solo productos ecológicos cultivados en la provincia de Trat, incluso en sus propios huertos y jardines. Un restaurante muy eco.