Una noche en un iglú

Si quieres vivir una experiencia diferente, nórdica, pero sin necesidad de viajar al norte de Europa, ahora puedes. Todos hemos visto maravillosos hoteles de hielo y habitaciones rodeadas de nieve por todas partes. Pero claro, Laponia o Canadá no nos pillan cerca. ¿Qué tal si te contamos que hay un lugar al ladito de España donde tienes la posibilidad de dormir en un iglú? Pues si, prepárate para una noche diferente, emocionante y helada. Bueno, helada según se mire. Con jacuzzi calentito bajo las estrellas, en compañia de tus amigos, o en plan romántico con tu pareja. Si además los deportes de invierno te apasionan, no te lo pienses más y reserva ya en Granvalira. En el Principado de Andorra, en el dominio esquiable más grande de los Pirineos con 210 kilómetros de pistas, y con la posibilidad de dormir por fin, como has soñado siempre en un iglú. Rodeado de montañas nevadas, en uno de de los paisajes más bonitos, en plena naturaleza, hoy dormimos en una habitación de hielo en las montañas de Andorra. El hotel dispone de 5 habitaciones con una capacidad máxima de 6 personas, terraza, bar, restaurante y jacuzzi. Las habitaciones son de uso compartido aunque se puede contratar una habitación privada. Precios desde 125 euros la noche. El precio incluye la subida en Ratrac hasta el Iglú Hotel Grandvalira, una copa de bienvenida, la cena, el jacuzzi, una salida en raquetas de nieve y la bajada en telesilla o esquiando. Y por la mañana desayuno en el restaurante Pulka. Una experiencia divertida en una de las mejores estaciones de esquí. Eso si, hay que tener en cuenta algunos detalles. La temperatura en el interior del Iglú-Hotel está en torno a los 0º. Para pasarlo bien y disfrutar a tope de la experiencia no puedes olvidar llevar ropa de nieve calentita, olvida tus vaqueros, mejor zapatos calentitos tipo après-ski o moonboots, no olvides tus guantes, ni las gafas de sol, calcetines y ropa interior de recambio y si te apetece pijama. Más cosas, lleva toalla, bañador y chanclas para el jacuzzi. Y también dos gorros, en el jacuzzi llevarás uno seguro y si se moja ya tienes otro de recambio. Una linterna también es una buena idea. El hotel te proporciona un saco de dormir junto con una sábana de algodón especial y lo ideal es que lleves todo en una mochila o bolsa de deporte porque no aceptan maletas.