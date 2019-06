Mosex, erotismo y pasión en el Museo del Sexo de Nueva York

Sí, un Museo del Sexo en Nueva York. Y en el MoSex no se cortan. Aquí nos hablan de todo lo que el sexo supone y de todo lo que ha supuesto a lo largo de la historia de la Humanidad. Un centro dedicado a una única misión: "preservar y presentar la historia, la evolución y la importancia cultural de la sexualidad humana".

Y es que el sexo es una parte natural de nuestra vida y de la experiencia humana y, sin embargo, hay muchas cosas sobre el tema que seguro desconocemos, o que, en algunos casos, no podemos ni imaginar, tanto del sexo como de la sexualidad. Y para eso, no hay nada mejor que visitar Mosex, para enterarnos de todo y aprender cosas increíbles. Este no es un lugar típico de Nueva York, pero si este es tu segundo viaje, o tienes tiempo, Mosex te gustará. El Museo del Sexo está ubicado en el 233 de la Quinta Avenida y es apasionante. Tanto como la ciudad que lo acoge.

Fue fundado por Daniel Gluck en el año 2002, y fue algo completamente novedoso e innovador en aquel momento, en cuanto a lo que al mundo de los museos se refiere. Con una exposición permanente centrada en una gran variedad de preferencias sexuales y subculturas a través de exposiciones temporales, experiencias, programas y publicaciones, con el tema del sexo como telón de fondo. Algo hasta entonces inaudito.

Pero, a pesar de que al principio fue algo polémico, tuvo tanto éxito que, en 2009, el museo duplicó los metros cuadrados de su tienda y añadió un piso y una galería.Hoy cuenta con una cafetería y un bar de temática afrodisíaca con un nombre curioso, Oralfix.

Una manera más de adéntranos en el sexo a través de otro mundo, el de los afrodisíacos, que tienen en muchos casos más de 3.000 años de antigüedad, y que forman parte de la historia. Desde las ostras hasta la ashwagandha, raíz que es el ginseng de la medicina ayurvédica, y en la tienda, con puertas en la misma Quinta Avenida puedes comprar todo tipo de productos y libros, tantos que te sorprenderán.

El edificio del museo, antes conocido como el "Lomo” se encuentra en un distrito de la ciudad que se hizo tristemente célebre en el siglo XIX por sus burdeles, los salones de baile, sus antros y los teatros picantes. Hoy remodelado y rediseñado es un edificio que acoge una de las instituciones más dinámicas e innovadoras del mundo.

En los últimos siete años el Museo de Sexo ha generado 20 exposiciones y 6 instalaciones virtuales, todas con la misión de abogar por un discurso abierto alrededor del sexo y la sexualidad. Sin censuras ni obstáculos por auto censura, el MoSex ha evitado que lo posicionen como un espacio dedicado a la pornografía. Cada exposición está ligada a ciclos de conferencias, eventos y publicaciones. El Museo del Sexo se ha comprometido a afrontar una amplia gama de temas, además de destacar al mismo tiempo presentar materiales y artefactos de diferentes continentes, culturas, épocas y medios de comunicación.

La entrada para adultos a esta curiosa atracción en la ciudad de Nueva York es de 17.50 euros por persona y se puede comprar online, con descuentos para estudiantes y para la tercera edad. Por supuesto, este museo es solo para mayores de 18 años.

Más información:

Museum of Sex