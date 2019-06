Un estilo Shabby Chic para modernos en Londres

Situado en pleno centro del animado King’s Cross, el Rough Luxe Hotel, en Londres, está ubicado en histórico edificio georgiano. Frente a la estación de Kings’ Cross y a tan solo un minuto de la estación de metro de St. Pancras. La 9 habitaciones de este singular hotel son pequeñas pero están decoradas artísticamente y son únicas, incluso con exposiciones de arte contemporáneo, que cambian con regularidad. The Rough Luxe Hotel combina accesorios de lujo con originales paredes sin pintar, desnudas en plan vintage, y algunas habitaciones cuentan con ducha y otras con bañera de cobre y artículos de baño hechos a mano. Precios desde 221 euros la noche con desayuno incluido. Rough Luxe está conectado a la Galería de Arte Contemporáneo Mews, con cafetería y salón de té, que sirve una selección de sándwiches y pasteles, y un completo té de la tarde con pasteles caseros de lunes a viernes. Con conexión Wi-Fi gratuita en todo el establecimiento. Al lado de Covent Garden, Oxford Street y Russell Square, una animada zona de la capital con restaurantes, pubs y cafés además de tiendas de diseño y galerias de arte. El hotel no sirve comidas ni cenas, pero sus propietarios se ofrecen a acompañarte a los mejores restaurantes de la zona. Todo muy hipster. Rough Luxe es un concepto acerca del entorno, el valor intrínseco de los objetos, el arte, la cultura y las personas que nos rodean, una filosofía diferente de hotel, donde compartir experiencias es lo más importante. Con una decoración rústica y desaliñada pero elegante. Como de aristócratas venidos a menos. Un estilo Shabby chic mezclando elementos antiguos con modernos. Por las mañanas el desyuno se sirve alrededor de una gran mesa redonda en un impresionante comedor o en el patio del edificio cuando hace buen tiempo. Son momentos para compartir. Este hotel boutique elegante e innovador ofrece también un servicio de masajes y de spa y asesora acerca de lo mejor según tus gustos y necesidades. El edificio fue remodelado por el reconocido diseñador Rabih Hage en 2008 en base a la idea de este hotel que es que te sientas como en casa de un amigo. El hotel Rough Luxe pone el lujo en los detalles y los clientes pueden elegir, no solo su vino preferido, sino también su ropa de cama. Un alojamiento singular en el corazón de la ciudad.