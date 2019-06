El espíritu de Nueva Zelanda en Nueva York

Inspirado en una época de aventura y descubrimiento en Nueva Zelanda, el restaurante neoyorquino The Musket Room, es uno de los locales más cool de la ciudad. Con una estrella Michelin, el Chef y propietario Matt Lambert, trabajó en algunos de los mejores restuarantes de Nueva York antes de inaugurar el que es su primer y galardonado local. Nacido en Oceanía el menú de su carta es una evolución de la cocina de Nueva Zelanda, fusionada con la tradiciones del Viejo Mundo, con toques asiáticos e ingredientes procedentes de exuberante huerto y jardín. Una mezcla que se ha convertido en toda una experiencia gastronómica. Solo cuatro meses después de la inauguración, el chef Lambert, obtuvo una de las codiciadas estrellas Michelin, todo un récord que el equipo de Musket Room mima y cuida para que sus clientes puedan disfrutar de la mejor cocina de Manhattan. Entrantes como Ahumados, vieiras con pepino, ajo negro, las peras y los frijoles de mar o de codorniz con salsa de moras, pan y cebollas asadas, platos principales a elegir entre salmón escalfado Slow acompañado de granos, manzana, wasabi y huevas, o al estilo de Nueva Zelanda Red Deer con sabores de Gin y aromas de hinojo, enebro, lichi y regaliz. Y para terminar postres como Pavlova con fruta de la pasión y crema, o Baba au Rhum con jengibre, lima y algodón de azúcar. Todo exquisito. El local ha sido decorado por los famosos diseñadores de la empresa londinense de diseños de interiores de Alexander Waterworth. El resultado una mezcla de rústico y contemporáneo, con espacios amplios y minimalistas, una luminosa sala con vistas al patio y a un cuidado jardín, paredes de ladrillo y modernas lámparas de araña de bronce de mediados de siglo. Un conjunto con mucho carácter y mucho encanto, un espacio ideal para compartir una comida o una cena íntima, y también, por qué no, romántica. The Musket Room, es uno de los restaurantes más solicitados, así que no olvides reservar con antelación, y no dejes de visitar su barra de cócteles, el espacio donde ser visto y dejarse ver. Público trendy, celebrities y gente guapa, con una de las cocinas más cool, un resturante que no te puedes perder en tu próximo viaje a la ciudad de los rascacielos.