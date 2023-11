Vueling lanza vuelos desde 10,99 euros durante el Black Friday

Ahora que se acerca el Black Friday, uno de los días con más descuentos del año en compras, son muchas las compañías que están ofreciendo descuentos. Como es el caso de Renfe que ha lanzado billetes de tren desde los 12 euros.

Y ahora ha esta iniciativa ha querido sumarse Vueling, compañía perteneciente al grupo IAG, que ha anunciado sus promociones para la semana del Black Friday, con grandes descuentos en los vuelos desde o hacia España, que incluye península y Baleares.

A partir de hoy, 27 destinos domésticos como Bilbao, Málaga, Palma de Mallorca, Alicante, Sevilla o Santiago de Compostela ofrecen billetes a partir de 10,99 euros por trayecto. Las plazas con descuentos son para viajar entre el 20 de noviembre de 2023 y el 31 de marzo del 2024.

La aerolínea cuenta también con una atractiva propuesta de precios para el viernes 24 de noviembre, con 10.000 plazas con descuentos en los vuelos nacionales e internacionales. Además, durante el Cyber Monday, el lunes 27 de noviembre, Vueling prepara grandes promociones para todos sus destinos.

Esta oferta está sujeta a disponibilidad de plazas y la promoción solo es válida para rutas seleccionadas. Además, el precio final no incluye servicios adicionales y es válido solo para vuelos directos (no conexiones) operados por Vueling. La promoción no acumulable y solo es válida para compras a través de vueling.com o aplicación móvil.