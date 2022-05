Viajar en verano: Los expertos recomiendan hacerse una prueba COVID antes de coger un avión

Desde hace ya bastantes semanas muchos países han reducido sus restricciones a la hora viajar. En Europa hay muchos que ya no piden el Certificado de vacunación y ya no es obligatorio, en casi ninguno del mundo, presentar una prueba PCR o de antígenos negativa (al no ser que no estés vacunado).

Sin embargo, los expertos que trabajan en los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (bajo las siglas CDC) han dado la voz de alarma y han recomendado que para este verano se haga la prueba del COVID-19 en los días previos al vuelo, tal y como pasaba hace unos meses tras las últimas oleadas de coronavirus.

Esta recomendación apareció en una actualización de su portal digital el pasado 16 de mayo y decía que debía considerarse "la posibilidad de hacerse la prueba lo más cerca posible del momento de la salida (no más de tres días) antes de su viaje" cuando se viaje a cualquier destino.

Persona en el aeropuerto durante el COVID | iStock

Sin embargo, antes de la actualización la recomendación de los CDC no incluía a los viajeros nacionales (solo internacionales) considerados al día en sus vacunas, según revela la CNN.

Recomiendan seguir usando la mascarilla en el avión

Desde el pasado 19 de abril la mascarilla ya no es obligatoria en interiores y exteriores, excepto algunos casos: Transporte público, centros sanitarios y de mayores...etc.

Por su parte, la agencia sigue recomendando usar la mascarilla cuando se use el transporte público (a pesar de que muchas aerolíneas hay retirado su uso obligatorio) ya que se espera, desde finales de mayo hasta los próximos tres meses una "ajetreada temporada de viajes de verano", según la Administración de Seguridad del Transporte de Estados Unidos.

...

Seguro que te interesa...

Qué hacer si te contagias de COVID mientras estás de viaje