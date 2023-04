Un tuitero triunfa al mostrar como es de grande la Feria de Abril de Sevilla comparándola con el Retiro y el Bernabéu

La Feria de Abril de Sevilla 2023 tiene lugar del domingo 23 al sábado 29 y se celebra en recinto ubicado en el barrio de los Remedios, compuesto por el Real, la calle del Infierno y la zona de aparcamientos de la feria de Sevilla.

Recientemente te contábamos en un artículo las casetas públicas que tienen entrada gratis ya que sabemos que una de las cosas más difíciles en esta romería es conseguir invitaciones para poder acceder a ellas.

Y es que aunque no nos hallamos percatado nunca de ello, la Feria de Abril de Sevilla es mucho más grande de lo que pensamos y es por eso que un usuario de Twitter llamado @malacarasev ha decidido comparar el Real de la Feria de Sevilla con el parque de El Retiro y el estadio Santiago Bernabéu de Madrid para que los madrileños se hagan a la idea.

"¿Quieres saber cómo es de grande la Feria de Sevilla? Hoy la he superpuesto al parque del Retiro a la misma escala para que se entienda la magnitud", dice el mensaje de Twitter con cómico acento andaluz.

"Algunas personas me han indicado que si no es el Bernabéu no entienden la comparativa. Para realizar esta comparativa he hecho lo inverso, introducir tantos Bernabéus como ha sido posible en la feria. El resultado es el siguiente: La Feria de abril corresponde a 12 Bernabéus", continúa el usuario resolviendo así el tamaño de El Real.

El Tweet ya lleva más de 150 retweets, ha sido citado más de 50 veces y tiene más de 2.700 me gusta. Entre los comentarios, encontramos aquellos usuarios que quieren extrapolar esta idea a su municipio. "A mi me lo explicas en "patios de los leones" de la Alhambra o no me entero", dice uno.