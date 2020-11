The Palm Fountain: Esta es la historia de la fuente más grande del mundo

The Palm Fountain no solamente destaca por su particular y especial belleza, sino también porque ha logrado algo realmente espectacular: El récord Guinness como la fuente más grande del mundo. ¡Lo que lees! Y es algo que no es producto de la casualidad, ya que esta fuente ubicada en Dubai cuenta con 7.327 metros cuadrados. ¡Nada más y nada menos!

Bien es cierto que el agua se convierte en absoluta protagonista de The Palm Fountain pero, a pesar de todo, una de las cuestiones que más llama la atención son las luces. Eso sí, tampoco debemos olvidarnos en ningún momento de esa cantidad de elementos que logran lanzar el agua, aproximadamente, a 105 metros de altura.

The Palm Fountain está ubicada en The Pointe (Palm Jumerah) y cuenta con unas 3.000 luces LED de gran diversidad de colores. Por si fuera poco, esta fuente cuenta con otro gran atractivo que, desde luego, no deja indiferente a nadie: Se encuentra frente al mar. Con lo cual, ¡aún más belleza!

The Palm Fountain | Imagen de dominio público

Ahora bien, después de haber conseguido el récord Guinness como la fuente más grande del mundo, nos surge una pregunta: ¿Cuál era la que ostentaba este título antes de que The Palm Fountain, de Dubai, lo lograra? Tendremos que viajar hasta otro continente para poder obtener la respuesta.

La fuente que hasta entonces era considerada como la más grande del mundo era la de Banpo Moonlight Rainbow Fountain y estaba ubicada nada más y nada menos que en Corea del Sur. Ahora se tendrá que conformar con la medalla de plata puesto que toda la atención está en The Palm Fountain.

No solamente por el monumento en sí, que perdurará durante años, sino por la gran fiesta que se organizó con motivo de su inauguración. No faltó música en directo con diferentes DJs, actuaciones de baile e, incluso, un espectacular show donde los fuegos artificiales fueron protagonistas. ¡Una auténtica maravilla!