La sanción a los youtubers por lo ocurrido en las dunas de Maspalomas de Gran Canaria

Esta semana os contábamos que unos youtubers habían lanzado un reto viral donde habían escondido un maletín con 1.000 euros en las Dunas de Maspalomas, provocando así decenas de personas fueran hasta este espacio protegido como Reserva Natural Especial con palas y excavaran en ellas para encontrar el dinero.

Este "reto" formaba parte de una campaña publicitaria para promocionar un concierto, mediante la cual los youtubers dejaban pistas en cada vídeo para que sus seguidores pudieran encontrar el maletín.

En su momento, la Consejería de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento del Cabildo de Gran Canaria abrió una investigación sobre la convocatoria publicitaria gracias al contenido publicado en redes sociales y tras una visita de inspección al lugar afectado.

Ahora, el Cabildo de Gran Canaria, tal y como recogen algunos medios como Canarias7, ha descartado la comisión de un delito medioambiental pero sí subraya que la actividad fue ilícita, por lo que la institución trabaja para imponerle la mayor sanción posible: 600 euros a cada infractor.

Según explicó el consejero insular de Medio Ambiente, Raúl García Brink, y que recoge el medio mencionado, no fue delito ya que no se hizo en zona de exclusión, y segundo, porque "por suerte, no dio lugar a una afección grave ni a la flora ni a la fauna": "Prácticamente con el viento que ha hecho este fin de semana el daño paisajístico se encuentra en estos momentos restaurado".

La sanción de 600 euros iría dirigida a los dos youtubers, a la agencia de publicidad que los contrató y a la promotora del concierto y entre los 4 sumarían 2.400 euros.