La Sagrada Familia de Barcelona se podrá visitar gratis este mes de abril

La Sagrada Familia de Barcelona es uno de los templos más visitados no solo de la Ciudad Condal sino también de toda España. Como bien sabrás, está diseñada por el arquitecto Antoni Gaudí y se empezó a construir en 1882.

Concretamente, es la iglesia más visitada de Europa tras la basílica de San Pedro del Vaticano y para visitarla tienes que pagar una entrada que cuesta 26 euros con app de audioguía y 30 euros con visita guiada y audioguía.

Sin embargo, el próximo 23 de abril debido a la diada de Sant Jordi, la Sagrada Familia celebrará una jornada de puertas abiertas en la que la entrada será gratuita de 10:30 a 19:00 horas y no será necesario hacer reserva previa.

Pero tiene sus pros y sus contras, y es que solo se podrán beneficiar de la visita gratuita a la Sagrada Familia aquellas personas que se llamen Jordi o Jordina (en catalán) y Jorge o Jorgina (en castellano). Además, estás personas también podrán acceder con un acompañante, que también entrará gratis.

Durante este día se decorará el balcón del Jubé, donde se sitúa la escultura de Sant Jordi, con una creación artística realizada por la Associació Art-Teràpia Artenea.

Pero si no te llamas así no te preocupes porque no es la única forma de visitar gratis la Sagrada Familia de Barcelona, también puedes hacerlo, por ejemplo, todos los domingos por la mañana durante la misa de las 09:00 horas.