¿Sabes cuál es el origen de la pizza?

Para conocer el origen de la pizza hay que viajar en el tiempo y no precisamente a nuestro pasado cercano sino mucho más allá de él y es que el origen de la pizza está ligado al pan de trigo y a las culturas mediterráneas, tanto los persas como los romanos comían una base de pan plano con 'algo' sobre ella (queso con dátiles en el caso de los persas y aceite de oliva con hierbas aromáticas en el de los romanos); ese sería el antecedente más antiguo y está lejos de ser la pizza tal y como la conocemos hoy. ¿Dónde surge realmente esa pizza que tanto nos gusta y de la que disfruta hoy medio mundo? en Nápoles (de ahí que la pizza napolitana sea la más degustada y laureada del mundo). Y aunque fue mucho tiempo después de aquellos panes planos con cosas (entre los que podríamos también hablar de la coca en España o del pan de pita griego y turco), sigue siendo mucho tiempo atrás para nosotros, hablamos del S.XVII, es entonces cuando se habla ya de los hornos napolitanos y sus pizzas.

Pizza | Pixabay

A mediados del S.XVIII había en Nápoles más de 80 pizzerías, entre ellas está la pizzería Port'Alba, la primera pizzería del mundo (si visitas Nápoles no puedes dejar de probar sus pizzas); entonces la pizza era un bocado tan popular como pueda serlo hoy pero tenía fama de ser comida de pobres, de hecho así la describe además Alejandro Dumas en una de sus obras; las primeras pizzerías no eran restaurantes tal y como hoy los imaginamos, no había mesas, la pizza era solo un bocado para llevar hasta que en la primera mitad del S.XIX surgen las primeras pizzerías-restaurante. Hoy en día hay más pizzas de las que podemos imaginar pero en su origen solo eran realmente dos y de hecho algunas de las pizzerías más antiguas de Nápoles solo sirven esas dos: la marinara y la margheritta (la primera solo lleva tomate, ajo, aceite de oliva y albahaca y debe su nombre a que era la comida de los marineros y la segunda lleva únicamente albahaca, queso mozarella y tomate).

Pizza | Pixabay

La historia de la pizza margheritta es curiosa porque siendo la pizza como era en su día una comida plebeya, su existencia es culpa de una reina: cuentan que Raffaele Esposito, chef de la que es hoy la Pizzería Brandi, preparó tres pizzas diferentes a cuenta de la visita de Umberto I y Margheritta Teresa de Saboya a la ciudad; la reina degustó las tres propuestas de Esposito y eligió la que le recordaba más a la bandera de Italia por sus colores (hojas de albahaca (verde(, queso mozzarela (blanco) y tomates (rojo)), de ahí que cocinero llamara Margheritta a esta pizza, una de las dos clásicas, las primeras del mundo.

Durante el S.XIX la pizza comenzó a popularizarse en toda Italia pero era considerada solo un plato regional de Nápoles, algo que cambió en la II Guerra Mundial; la emigración nacional de los napolitanos cabe que tuviera mucho que ver en esto y a mediados del S.XX la pizza napolitana aparecía ya como una variedad, la primera, de un plato italiano, la pizza que hoy conocemos y degustamos, una pizza que saltó al mundo gracias a la diáspora italiana, de hecho hoy en día es tan fácil comer una buena pizza en Buenos Aires como en Nueva York o en Roma.

Pizza | Pixabay

Hoy la pizza es un bocado internacional y es además parte del fast food (comida rápida) y del mundo de las franquicias pero ha dejado ser solo comida plebeya, como era considerada en su origen, y sus recetas van mucho más allá de las clásicas pizzas napolitanas, eso sí, si quieres probar las pizzas más auténticas del mundo, tendrás que viajar a Nápoles, perderte por su casco histórico y degustarlas en pizzerías más famosas de la ciudad: Da Michele, Port'Alba, Umberto, Brandi, Di Matteo, Sorbillo, Trianon y Luigi Lombardi Di Santa Chiara.

Y como Nápoles nos pilla hoy lejos para celebrar el Día Internacional de la Pizza, no te prives y celébralo en alguna de las ricas pizzerías de tu ciudad.