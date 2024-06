Renfe lanza una campaña con billetes desde 7 para viajar este verano 2024 y es compatible con el descuento Verano Joven

Recientemente el Ministerio de Transportes lanzaba la campaña de Verano Joven 2024 y te contábamos cómo pedir el código descuento para utilizarlo para comprar los billetes de tren y autobús. Y ahora Renfe ha lanzado este lunes una nueva campaña promocional para viajar a diferentes destinos de la península entre el 22 de julio y el 8 de septiembre desde 7 euros, comprando los billetes hasta el próximo 1 de julio.

Los billetes que se adquieran en esta campaña, que la compañía llama Superprecios, serán válidos para trenes AVE, Avlo y Larga Distancia, siendo el precio más bajo de 7 euros el correspondiente a algunos trayectos de su marca low cost de Avlo.

Por su parte, los clientes tendrán a su disposición billetes desde 14 euros para viajar entre Madrid y Valencia, y desde 15 euros para ir de Madrid a Zaragoza, Pamplona, Logroño o Burgos.

El operador también pondrá a la venta billetes desde 18 euros para viajar entre Madrid y Barcelona, Lleida y Camp de Tarragona; o entre Madrid y Sevilla, Granada, Algeciras, Almería y Extremadura.

Renfe recuerda en un comunicado que la circulación diaria de todos los trenes de Renfe (de viajeros y mercancías) evita cada año la emisión de 4,1 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2) y supone un ahorro energético equivalente a más de 1,1 millones de toneladas de petróleo.

"Los trenes eléctricos de viajeros y mercancías de Renfe garantizan que no producen emisiones directas (no hay procesos de combustión) y al ser la energía eléctrica de origen 100% renovable se puede hablar de descarbonización o "neutralidad de carbono", ya que no se producen emisiones indirectas tampoco en origen", defiende.