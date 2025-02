El regalo que ha recibido un español en Suiza al conseguir el permiso de residencia: "Me parece superbién"

En muchas ocasiones hemos compartido en Viajestic los testimonios que comparten algunos jóvenes españoles que se han ido a vivir a otros países, como por ejemplo, la peculiar forma de bajarse del autobús en Venezuela.

Ahora el usuario de TikTok David Castillo (@dcastip) ha compartido un vídeo donde cuenta el regalo que ha recibido en Suiza al conseguir el permiso de residencia: "Cuando me mudé a Suiza, recibí un sobre con descuentos y datos clave sobre el país. Un detalle muy útil para recién llegados, con información sobre transporte, seguros y más. ¿Sabías que aquí hacen esto?".

"¿Sabes que cuando te dan el permiso de residencia aquí en Suiza te hacen un regalo?", dice en el vídeo. "Cuando yo pasé el permiso L, que fueron 3 meses, y me dieron el B, que son 5 años, registré mi domicilio, no puse mi residencia, y me mandaron un sobre con un montón de regalitos que ahora mismo os voy a enseñar", comenta.

"Lo primero que vi fue este papel que estáis viendo ahora mismo que es todos los números de teléfono como bomberos, urgencias, cosas así que son importantes y nos pueden hacer falta. El siguiente papel es para que te envíen por correo las guías que tu prefieras, de deporte, de turismo, directamente a tu buzón", muestra en el vídeo.

"Después tenemos este documento superimportante que yo no tenía ni idea cuando me mudé, que son los planes de recogidas de basuras de tu localidad", sigue el joven, describiendo lo que le viene en el sobre. "Después te viene como una visita guiada al casco antiguo, que es como un descuento del 50%", dice.

En el vídeo también vemos como enseña guías de papel, mapas, una entrada al teatro, panfletos, ofertas, descuentos e incluso cursos de idiomas. Pero sin duda, lo más interesante que viene en el sobre es "una tarjeta que te permite coger trenes y autobuses durante cinco días. Si no me equivoco está valorado en más de 50 francos".