La razón por la que las farolas de Madrid tienen un número y que podría salvarte la vida

Madrid es una ciudad tan grande, que es imposible que conozcas todas sus calles, rincones o barrios. Incluso existen algunas curiosidades de esta ciudad que te contamos en Viajestic que seguro que no conoces, como por ejemplo, ¿alguna vez te has preguntado por qué las farolas de Madrid tienen un número pintado?.

Si te has fijado en alguna ocasión (y si no lo has hecho, seguro que a partir de ahora lo haces), las farolas de Madrid tienen un número de color blanco, pero... ¿sabes para qué sirve?. Esto es para que en caso de que te ocurra algo y tengas que llamar a los servicios de emergencias o a la policía, puedas indicarles exactamente donde te ubicas.

Las farolas tienen un número por cada calle, que sirve como de "inventario" de esta forma, si te ocurriera algo, podrías decir "calle X, farola número 40" y así los servicios de emergencia saben dónde tienen que dirigirse. Se podría decir que tienen la misma función que los números de los portales de las calles.

Sobre todo, también es muy útil para aquellos espacios abiertos donde es difícil ubicarse en caso de que tengas un accidente, como por ejemplo, si sales a correr a un parque, como al Parque del Retiro, al Tierno Galván o al Manzanares. Si te ocurriera algo y estás cerca de una farola, siempre puedes llamar a los servicios de emergencias e indicar: "Estoy en el Parque del Retiro, en la farola número 10".

Pero lo curioso, es que estas farolas no solo están en las calles o en los parques, sino también en comunidades de vecinos e incluso en otros espacios abiertos cuya dimensión es bastante grande y necesitan una organización.