El pueblo más bonito de Málaga para visitar en agosto de 2023

Ya estamos en agosto y son muchas las personas que tienen sus vacaciones planificadas, sin embargo, una mínima parte todavía no sabe a dónde ir y dónde pasar sus próximas vacaciones de verano. Recientemente te contábamos el pueblo más bonito de España en Cantabria según National Geographic. Y, es que, ahora te traemos el pueblo más bonito de Málaga que debes visitar este mes sin falta.

Se encuentran a los pies de la Maroma, a una hora de trayecto desde Málaga, y se trata de Canillas de Aceituno, un pueblo con mucha historia y sobre todo enriquecido culturalmente. Se caracteriza, principalmente, por su amplia naturaleza y es uno de los pueblos más ideales para realizar una escapada de unos cuantos días.

Está en un punto estratégico de Málaga y ofrece vistas maravillosas de la región malagueña conocida como La Axarquía. Caminar y perderse por las calles de Canillas de Aceituno te llevará al pasado musulmán y podrás disfrutar de varios edificios de valor histórico. Además, se encuentra rodeado de naturaleza como los cursos de agua, el Almánchares, el Rubite y el Bermuza.

Existen multitud de actividades para hacer, como rutas senderistas por el puente colgante del Saltillo. También podrás realizar un paseo por el nacimiento del río Bermuza, uno de los cauces de agua más importantes a nivel histórico porque permitían tener molinos de agua en zonas próximas a este pueblo.

Otro de los lugares que debes ver sin falta es la cueva de Fájara, que es accesible a través de una ruta. Sin embargo, no está permitido bañarse porque la cascada se encuentra protegida. Eso sí, no olvides hacer una ruta por la Casa de los Diezmos, el Aljibe Árabe Medieval o la iglesia y los retos del Castillo del siglo XVI. Y para finalizar el día se aconseja no perderse las vistas del increíble Mirador del Castillo, un buen lugar para hacerse una foto de recuerdo.