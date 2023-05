El pueblo de Asturias al que no se puede acceder en coche

En muchas ocasiones hemos hablado de lugares realmente recónditos alejados de los núcleos de población y que cuentan con un menor número de habitantes, como por ejemplo, Ponga, una localidad que se encuentra en Asturias y que recientemente te contábamos el bulo de que paga 3.000 euros a las personas que quieran mudarse allí.

Sin embargo, al igual que ocurren en algunas zonas de Suiza, en España también contamos con municipios que se encuentran tan lejos o tan escondidos que no se puede acceder en coche a ellos. Como es el caso de Bulnes, un pueblo de Asturias que se encuentra en pleno Macizo Central de los Picos de Europa, en el concejo de Cabrales.

Esta localidad, que parece sacado de un cuento de hadas, cuenta con preciosas casas de piedras, callejuelas empedradas y paisajes increíbles. Sin embargo, la mayor curiosidad es que es tan remoto que no puedes acceder a el ni en coche, ni en moto, ni en bicicleta. Es decir, no es posible hacerlo de forma rodada.

Bulnes, Asturias | iStock

Para llegar a él tendrás que hacerlo por una canal de alta montaña o por un funicular (también conocido como tren cremallera). Este funicular se coge desde Poncebos y te deja casi en Bulnes, salvando un desnivel de unos 400 metros que tienes que recorrer andando (unos 5 minutos) hasta llegar a las primeras casas. El precio de ida y vuela para un adulto es de 22,16 euros y si quieres cogerlo te recomendamos que lo reserves con antelación en la web.

Si lo que prefieres es ir a Bulnes a pie, tienes diversas rutas que puedes hacer, como por ejemplo la que va por el Canal del Texu o desde Poncebos (2 horas aproximadamente). Además, desde Bulnes también puedes realizar otras rutas para conocer otros lugares, como Sotres, Fuente Dé, al conocido Naranjo de Bulnes o al refugio del Urriello.

Por ende, al ser uno de los más alejados de España también cuenta con la parroquia más remota de nuestro país. En cuanto a servicios, a pesar de su reducido tamaño y población, Bulnes cuenta con varios bares y restaurantes y albergues y hoteles en los que puedes alojarte. Sin embargo, si tienes pensado hacer alguna visita a este pintoresco pueblo, te recomendamos que visites la página del ayuntamiento para mantenerte informado.