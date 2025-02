Porreres, un pueblo de Mallorca, acusa a Meghan Markle de plagiar su escudo en su marca 'As ever'

El Ayuntamiento de Porreres (Mallorca) ha acusado a la duquesa de Sussex, Meghan Markle, de plagiar el escudo del pueblo en su nueva imagen de la marca de productos de estilo de vida 'As ever', lanzada esta semana en Instagram.

El logo de la nueva marca de la exactriz y esposa del príncipe Harry, hijo menor del rey Carlos III de Inglaterra, está formado por una palmera flanqueada por dos aves y es prácticamente idéntico, aunque con algunos cambios en colores y detalles, al escudo de Porreres, un municipio mallorquín de poco más de 5.000 habitantes ubicado en la comarca del Pla.

"No estamos enfadados, sólo faltaría, pero no queremos que haya duplicidades con una imagen histórica", ha indicado en declaraciones a Europa Press la alcaldesa, Xisca Mora, que no ha ocultado su sorpresa ante el alboroto y la curiosidad generados por lo que ha calificado como una "coincidencia".

Marca de productos de Meghan Markle y escudo de Porreres, en Mallorca | Europa Press

La primer edil ha descartado que el Consistorio vaya a emprender acciones legales contra la empresa de la esposa del príncipe Harry, por lo costoso y complejo que resultaría para un ayuntamiento pequeño como el de Porreres.

Aunque sí que pretenden hacer llegar a la compañía de la duquesa de Sussex una comunicación trasladándole la situación para evitar duplicidades con el uso de una imagen histórica y patrimonial como es el escudo del pueblo.

"Le explicaremos de dónde proviene la historia del escudo, que hace muchos años que lo utilizamos, que es muy antiguo y qué representa para que, por favor, cambien su imagen de marca", ha explicado.

"O por lo menos que sirva para promocionar nuestra maravillosa confitura de albaricoque", bromea la alcaldesa, "encantada" con la publicidad que pueda suponer para el pueblo y la comarca, lamentando, eso sí, que a menudo la Inteligencia Artificial "juegue malas pasadas".