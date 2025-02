El pequeño pueblo de pescadores de Portugal al que tienes que viajar este 2025 según The Guardian

Más allá de Lisboa, Oporto o la Albufeira, en Portugal tienes muchas localidades y municipios maravillosos que puedes visitar, como por ejemplo el pueblo conocido como "la capital de las piscinas naturales". Y ahora queremos hablarte de un pequeño pueblo de pescadores que seguro que no conoces.

Se trata de Porto Covo, que significa "puerto de redes de pesca". Es uno de los pueblecitos más acogedores del Parque Natural del Sudoeste Alentejano y Costa Vicentina en Portugal y es un antiguo pueblo de pescadores que aún conserva su sabor añejo con sus calles adoquinadas.

Esta población, de pequeñas casas blancas, fue recuperada por el Marqués de Pombal después del terremoto de 1755. Su plaza está declarada Monumento Nacional y es un gran ejemplo de arquitectura popular Pombalina. Aquí se encuentra la iglesia y parte de la vida del pueblo.

Uno de sus principales atractivos turísticos es el marisco y los turistas suelen visitar los restaurantes del pueblo para probarlo (nécoras, los bueyes de mar, bogavantes, langostas, y el pescado fresco). El pueblo está enclavado sobre acantilados y tiene una fortaleza que defendía la ensenada.

Algunas de las playas que no te puedes perder son la Praia do Banho, la Praia do Buizinhos y la Praia Grande. Tampoco te puedes perder la Ilha de Pessegueiro (la Isla del Melocotonero), fuente de inspiración para los más poéticos. Allí se encontrarán huellas de la ocupación cartaginesa durante el s.III a.C. y de la ocupación romana, especialmente tanques de salazón de pescado, pero la tradición y el imaginario nos hablan de un refugio de piratas a lo largo de los siglos.

Actualmente, pueden verse ruinas de un fuerte construido en el s.XVII que, junto con una fortaleza gemela en Porto Covo, defendían esta parte de la costa. Los más valientes, pueden intentar ir hasta la isla, pero con cuidado, pues no existen visitas organizadas.