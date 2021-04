'Una noche para recordar': evento online del museo Titanic Belfast en el 109 aniversario del desastre

La historia del Titanic está íntimamente ligada a Belfast porque fue en esta ciudad donde se construyó este gran crucero que no pudo completar su primer viaje: dos horas y media después de chocar con un iceberg se hundía en las aguas heladas del Atlántico en las que fallecieron aquella noche 1490 pasajeros y tripulantes, entre ellos lo más granado de la sociedad europea y americana del momento; sabemos que te encantaría visitar personalmente el Hotel Titanic, que ocupa la antigua sede de Harland and Wolff, el astillero en el que fue construido el Titanic, o el dique seco en el que se construyó pero para eso hay que esperar, no tanto para disfrutar de un viaje virtual al Belfast del Titanic.

Museo Titanic | Imagen cortesía de Turismo de Irlanda

Hay una gran hemeroteca acerca de aquel terrible accidente y también acerca del Titanic porque estaba llamado a ser el crucero más grande y lujoso del mundo pero lo fue solo durante unos días; hay incluso películas, entre las que resulta imposible no destacar la de James Cameron con Kate Winslet y Leonardo DiCaprio como protagonistas, Celine Dion poniendo voz al tema principal de la película y 11 Premios Oscar como reconocimiento a la calidad de la cinta; tenemos incluso imágenes del Titanic roto en el fondo de mar... Pero en Belfast tienen mucho más que eso, tienen la historia del Titanic de su diseño a su construcción hasta llegar a su aciago final y un Museo en el que nos la cuentan, es el museo Titanic Belfast, inaugurado 100 años después de que el RMS Titanic zarpara de los astilleros Harland & Wolf en los que fuera construido.

Titanic Hotel | Imagen cortesía de Turismo de Irlanda

¿Y cómo celebrarán en el museo Titanic Belfast el 109 aniversario del hundimiento de su crucero? lo harán invitándonos a todos porque este museo interactivo, que fue galardonado como la Mejor Atracción Turística del Mundo en 2016, celebrará su evento ' Una noche para recordar' de forma virtual: a través de las redes sociales del museo (@TitanicBelfast) podrás disfrutar en directo de un recorrido a través de la historia del Titanic que relata los acontecimientos que sucedieron el 15 de abril de 1912 y acabaron con el crucero partido en dos en el fondo del Atlántico.

Jardines conmemorativos del Ayuntamiento de Belfast | Imagen cortesía de Turismo de Irlanda

Y no creas que eso es todo lo que Belfast hará por su Titanic, hay más: la Belfast Titanic Society organizará una serie de charlas online acerca de la historia del Titanic y el Ayuntamiento de Belfast, donde hay un jardín conmemorativo en recuerdo de los fallecidos en el hundimiento del famoso crucero, publicará el mismo día 15 de abril un video conmemorativo de tan triste aniversario.