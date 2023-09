El museo de Pérgamo de Berlín cierra sus puertas durante 14 años por reformas y los vuelos se están disparando

El Museo de Pérgamo, que forma parte del complejo conocido como Isla de los Museos de Berlín, cerrará el próximo 23 de octubre durante 14 años por reformas. Fue inaugurado en 1930 y una de sus peculiaridades es que primero se trajeron las obras y después se construyó el edificio.

Por lo que muchas de estas obras se encuentran incrustadas en las paredes y las columnas del edificio. La más destacada es el altar de Pérgamo, un monumento religioso de la época helenística construido originalmente en la acrópolis de Pérgamo en el año 197 a.C., y es la causa principal de esta reforma inminente.

Cierra durante 14 años

Este altar (que lleva años sin estar a la vista) es la razón por la que el Museo de Pérgamo de Berlín va a cerrar durante 14 años por reformas, que van a costar 1.600 millones de euros, tal y como recoge el medio Condé Nast Traveler.

La renovación forma parte del proyecto Museumsinsel Master Plan y se centrará especialmente en el altar, cuyo ala norte está muy deteriorada y puede caerse en cualquier momento. El deterioro del Altar se remonta a la Segunda Guerra Mundial y al periodo del régimen socialista de Alemania Oriental. De hecho, si no se repara ahora, podría afectar a otras obras importantes como la Puerta de Ishtar de 2.500 años de antigüedad.

Se prevé que hasta la primavera de 2027 no esté completada la renovación del Altar (y ya lleva años protegida y con andamios) y además, no será el único monumento que pase por este proceso, también lo harán la puerta del mercado de Mileto del siglo II a. C., la puerta de Ishtar y la avenida procesional de la antigua Babilonia.

Tal y como explica el museo en un comunicado, su cierre está previsto para el 23 de octubre de 2023 y, además, no todo el museo cerrará durante 14 años, pues el Antikensammlung estará abierto al público y algunas de sus obras más valiosos se enviarán a otros museos de Berlín. También se están planteando colaboraciones con el Louvre y visitas virtuales en la temporada de 2023-2024.

Los vuelos a Berlín se disparan

Debido al cierre inminente del Museo de Pérgamo los vuelos a Berlín para aprovechar los últimos días de visita se están disparando. Actualmente, a fecha de 29 de septiembre, viajar a la ciudad desde Madrid te puede costar en torno a unos 100 euros ida y 200 euros vuelta.

Más sobre el Museo de Pérgamo

Las zonas más destacadas de este museo son las dedicadas al Islam, Roma, Grecia y el periodo helenístico (incluyendo la ciudad de Pérgamo, que es la que da nombre al museo), y sobre todo Mesopotamia y el Próximo Oriente. Además, el Museo de Pérgamo de Berlín incluye tres museos en uno: la Colección de antigüedades clásicas, el Museo del Antiguo Oriente Próximo y el Museo de Arte Islámico.