La Muralla Roja: El edificio más peculiar de Calpe y de toda la Comunidad Valenciana

En muchas ocasiones hemos hablado de construcciones y murallas de lo más peculiares, como por ejemplo, el Castillo de Peracense, también conocido como la 'fortaleza roja' de Teruel. Y ahora queremos hablaros también de otra edificación de lo más llamativa que se encuentra en Calpe.

Se trata de la Muralla Roja, un edificio del arquitecto Ricardo Bofill Levi situado en la Urbanización La Manzanera. Su construcción se completó en el año 1973 aunque, según palabras del propio arquitecto, su diseño empezó diez años antes.

La Muralla Roja es un edificio constructivista con 50 apartamentos, patios secretos, terrazas con vistas al mar, piscina al aire libre y diferentes solariums repartidos en un perfecto juego laberíntico

Es una clara referencia a la arquitectura popular mediterránea y árabe, en particular a las torres de adobe norteafricanas y a la casbah. El criterio de aplicar al edificio una variada gama cromática arranca del propósito de dar un relieve determinado a los diferentes elementos arquitectónicos con arreglo a su función estructural. Y es que no solo es de color rojo por fuera, si no también azul por dentro.

Bofill también cuenta con otros populares edificios como La Fábrica, en Sant Just Desvern, Walden 7, en Sant Just Desvern (también en Barcelona) o Hotel W, todos situados en Barcelona.

La masificación de La Muralla Roja por su impacto en Instagram

El edificio aparece catalogado en el municipio de Calpe con el nivel de protección Integral y el impacto que tiene en redes sociales como Instagram ha provocado que muchos de sus vecinos cuelguen carteles de "prohibido el paso a cualquier persona ajena".

Además, ahora este edificio ha abierto sus puertas a Airbnb y puedes alojarte en alguno de los apartamentos de la Muralla Roja de Calpe de Ricardo Bofill.