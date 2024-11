La montaña rusa más alta del mundo cierra para siempre después de 19 años

Hay mucha gente que es muy fan de las aventuras extremas y para eso los parques de atracciones siempre son una buena opción. Recientemente te hablábamos de la primera montaña rusa de pie del mundo, pero... ¿conoces cuál es la montaña rusa más alta del planeta?.

Se trata de Kingda Ka y está en SixFlags Great Adventure, el parque temático situado en Jackson, Nueva Jersey (Estados Unidos). Pues el parque ha confirmado que esta montaña rusa será demolida al finalizar la temporada actual para dar construir una nueva atracción récord en 2026.

Esta montaña rusa tiene 139 metros de altura, 206 km/h de velocidad máxima y una aceleración de 0 a 206 kilómetros en tan solo 3,5 segundos. Se inauguró en 2005, por lo que se derribará tras 19 años en funcionamiento.

No se sabe mucho más sobre la nueva atracción que construirán en su lugar, pero el parque ha prometido que "batirá todos los récords". Además, el parque inaugurará en 2025 The Flash: Vertical Velocity, que describen como la primera montaña rusa "super boomerang".

Otras montañas rusas más altas

Tras Kingda Ka, la segunda montaña rusa más alta del mundo es Superman: Escape from Krypton, situada también en el parque Six Flags Magic Mountain, pero no está en funcionamiento. Por lo tanto, la montaña rusa más alta del mundo despue´s el cierre de Kingda Ka será Red Force de PortAventura (España).

Eso sí, solo hasta que se inaugure Falcons Flight, en Arabia Saudí, que tiene previsto ganarse el título de la montaña rusa más alta del mundo con 195 metros de altura.