Miguel Ángel Silvestre, orgulloso embajador de la ciudad "con una de las playas vírgenes más bonitas de España"

En España contamos con ciudades costeras de lo más impresionantes, con calas de ensueño y playas de aguas cristalinas, incluso una de ellas está entre las mejores del mundo.

Pero sin duda, uno de los mejores lugares para veranear está en la costa valenciana y ahora, el actor Miguel Ángel Silvestre se ha convertido en embajador de una de sus provincias: Castellón.

"Estoy muy contento de esta noticia. Compartiré con vosotros, todos los rincones bonitos de Castellón, todas sus tradiciones, fiestas, eventos culturales. Gracias a @virginiamartisidro en los últimos años he conocido pueblos de Castellón alucinantes, lugares que tienen un encanto especial. Me siento muy privilegiado de poder vivir aquí. Poco a poco os iré mostrando todos los lugares que más me gustan y me conmueven…", ha dicho el actor en la publicación de su cuenta de Instagram.

Y es que la Diputación de Castellón ha presentado este viernes al actor como nueva imagen de la provincia de Castellón para este año, tal y como recoge El Periódico Mediterráneo. El actor, de lo más orgulloso, ha confesado al medio que en estos momentos no puede dejar de pensar "en mis abuelos, en los veranos que pasaba en Lucena y en toda mi infancia vivida aquí en Castellón".

"Son tantísimos los municipios de la provincia con encanto, los parajes naturales, la gastronomía, los festivales, el mar,... que para mí es todo un orgullo poder ser un altavoz y que la gente, realmente, pueda ver todo lo bonito que tenemos aquí", dice Miguel Ángel Silvestre. "El enamoramiento por el lugar de donde vengo es tal que quiero estar aquí el resto de mi vida", concluyó con mucha emoción.

Qué ver y hacer en Castellón

Castellón no solo tiene pueblos con mucho encanto, como Peñíscola, uno de los más bonitos de Europa. Sino que también cuenta con lugares paradisiacos, como Cala Blanca, situada en Alcoceber, una de las playas vírgenes más bonitas de nuestro país.

Una de las playas y calas de Alcoceber (Castellón) | iStock

En esta población también se encuentran la Cala Mundina y la Cala de Ribamar, dos pequeñas calas que están dentro de la zona de protección medioambiental de la Sierra de Irta, consideradas también como playas naturales o vírgenes, de arena fina y con poca afluencia turística.

Además, uno de los mayores atractivos turísticos de Castellón son las Cuevas de San José, que cuentan con el río subterráneo navegable más largo de Europa en la localidad de la Vall d´Uixó.