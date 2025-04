Michelle Williams de Destiny's Child cuenta cabreadísima el comportamiento de un pasajero volando en primera clase: "Le di un codazo"

En muchas ocasiones hemos presenciado el mal comportamiento de algunos pasajeros en pleno vuelo. Recientemente, por ejemplo, te contábamos que Ryanair había multado con 2.000 euros a una persona por fumar a bordo del avión.

Y es que a veces el inicio de unas vacaciones idílicas, un viaje de trabajo o por una situación personal, puede convertirse en una auténtica pesadilla por culpa de terceras personas. Eso mismo es lo que le ocurrió a Michelle Wiliams, conocida por ser una de las tres integrantes del famoso grupo musical Destiny's Child, y que ha querido contar en su cuenta de Instagram la horrible situación que vivió durante un viaje en avión.

El pasado sábado 5 de abril, Williams compartió una foto en esta red social de un pie descalzo apoyado en su asiento del avión, entre el reposabrazos y la ventana. "Te prometo que voy a sacar el pie. Esto está pasando en mi vuelo y estoy llorando de verdad", dice el texto que acompaña a la imagen.

En los comentarios, la artista aclaraba que se encontraba sentada en primera clase, concretamente en el asiento 3F: "¡Le di un codazo! Ahora tengo que llevar mi abrigo a la tintorería". Al día siguiente, publicó un vídeo en Instagram hablando de su experiencia y explicó que regresaba a Nueva York tras viajar a Chicago por el funeral de un ser querido: "Casi no llego por culpa de un pie".

En el vídeo, mostraba su alegría, cantando, por haber podido llegar tras este horrible vuelo y que el comportamiento le pareció inapropiado, independientemente de la clase en la que volara: "No me importa en qué clase vueles. Me da igual".

Tras toda esta mala experiencia durante el vuelo, Michelle Williams aclaró que el pasajero después "fue muy amable. De hecho, me ayudó a sacar mi maleta del compartimento superior y le di las gracias". ¿Y vosotros?, ¿habéis tenido alguna vez una mala experiencia como esta en un vuelo?.