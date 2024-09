Las mejores y las peores comunidades autónomas de España según el medio británico The Telegraph

En muchas ocasiones hemos recogido artículos de medios británicos donde hablan sobre lugares de España, como por ejemplo, el pueblo más bonito del País Vasco según The Telegraph. Y ahora, este mismo periódico ha hecho un ranking con la mejor y la peor comunidad autónoma de España.

Para empezar, el autor del artículo de The Telegraph, Eddi Fiegel, ha querido aclarar que este ranking es "completamente subjetivo" y está basado en sus "impresiones personales" de 25 años de viajes a este país, "incluidos varios años viviendo" en España.

"No hay ninguna región que no merezca la pena visitar", dice. "Todas son destinos de vacaciones que merecen la pena, algunas más que otras". Según la clasificación de The Telegraph, en primer lugar como la mejor comunidad autónoma de España se encuentra Cataluña: "Los catalanes nunca pierden el tiempo antes de decirte que tienen todo lo que puedas desear en su región: una ciudad de clase mundial (Barcelona), una costa espectacular para disfrutar en verano y las montañas nevadas de los Pirineos en invierno".

La Sagrada Familia de Barcelona en obras | iStock

"Estoy de acuerdo, aunque soy parcial. Viví en Barcelona durante años y me enamoré no solo de la magnífica arquitectura modernista y de los bulevares arbolados, sino también de la excepcional y accidentada costa de la Costa Brava", asegura.

En el lado opuesto, como la peor comunidad de España según The Telegraph, se encuentra Castilla-La Mancha: "Ha tenido históricamente mala prensa (y sé que no estoy ayudando). Ya en el siglo XVII Cervantes la utilizó como sinónimo de lugar remoto cuando la convirtió en la cuna de Don Quijote".

Cuenca, Castilla-La Mancha | iStock

"Cuatro siglos después, la tierra de los molinos de viento y del queso manchego aún conserva grandes extensiones de nada, una característica que atrae a muchos, incluso al turista típico", dice en el artículo.

También reconoce que Castilla-La Mancha tiene lugares "magníficos": "Después de todo, esta es la región que alberga Toledo y las filigranas agujas góticas de su monumental catedral del siglo XII. También tiene una fortaleza árabe y un festín de obras de arte de El Greco". "También hay vinos decentes en la zona sur de Valdepeñas", agrega.

Campo de Criptana, Toledo | iStock

Desde Viajestic no estamos nada de acuerdo con esta clasificación, ya que pensamos que todas las comunidades autónomas de España tienen su propio encanto. Algunos de los pueblos más bonitos de España están en esta región, como Campo de Criptana (Ciudad Real) y sus famosos molinos, Sigüenza (Guadalajara) y sus mercados medievales, Alcalá del Júcar (Albacete) y su puente romano, Almagro (Ciudad Real) y su Corral de Comedias o Cuenca y sus casas colgadas... y podríamos seguir con infinitas localidades más.

Ranking de las mejores comunidades autónomas de España según The Telegraph

1. Cataluña

2. Andalucía

3. País Vasco

4. Galicia

5. Aragón

6. Valencia

7. Castilla y León

8. Asturias

9. Extremadura

10. Cantabria

11. Canarias

12. Madrid

13. La Rioja

14. Murcia

15. Islas Baleares

16. Navarra

17. Castilla-La Mancha