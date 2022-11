Las mejores ofertas en vuelos por el Black Friday

¿Quién dice que el invierno no es una época idónea para viajar? Teniendo las fiestas más bonitas del año, como por ejemplo la Navidad, ¿Cómo vamos a evitar hacer viajes en avión? De hecho, en Viajestic te hemos propuesto hasta una serie de destinos ideales para viajar en Navidad. Y quizás, es momento de que aproveches uno de los días donde más rebajan el precio de los vuelos en las aerolíneas: Black Friday.

El conocido en español como "el viernes negro" es, sin duda, una de las ocasiones de compra más importantes del año. Podremos ver durante ya no solo el viernes 25 de noviembre, sino todo el fin de semana o incluso la semana entera, como millones de personas de todos los continentes del mundo se lanzan a los comercios a aprovechar la bajada de precios hasta la mitad e incluso más. Y por supuesto, en este caso, viajar no podría quedarse a un lado en esta tradicional rebaja.

El Black Friday se ha trasladado a las aerolíneas que no han dudado ni un momento en cada año lanzar una serie de ofertas en vuelos lo suficientemente asequibles para todo aquel que quiera hacerse con ellas. Es por eso, que en Viajestic no queremos que se te olviden algunas de las más importantes y por eso vamos a hablarte de estas increíbles rebajas:

1. Iberia

En su página oficial ya anuncian las rebajas del Black Friday por todo lo alto y no es para menos. Alegan que próximamente se harán una gran cantidad de descuentos en los vuelos nacionales e internacionales de esta famosa aerolínea. Por el momento, si accedemos con nuestra cuenta de Iberia, podremos elegir un destino con unos días determinados de ida y vuelta y nos llevará directos a las mejores ofertas de Black Friday en vuelos.

Si nos redirigimos a la página web oficial de Iberia Express, nada más entrar en ella podemos ver el gran anuncio del Black Friday que ofrece esta aerolínea y es que los descuentos en sus vuelos irán hasta el 40% de descuento.

2. AirEuropa

Esta empresa no podía quedarse atrás en esta gran avalancha de descuentos y por ello anuncian que en muy poco da comienzo el Black Friday y que estas ofertas afectarán a cualquiera de los 130 destinos nacionales e internacionales que ofrece la aerolínea. Tales ofertas se caracterizan por ser de un 20% de descuento aplicado sobre la base de la tarifa, tal y como explican en su página web oficial. No olvides estar atento a ésta para no perderte ningún tipo de información sobre estos descuentos.

3. Vueling

Vueling, por su parte, propone un amplio abanico de ofertas en cuanto al Black Friday: Desde cupones de descuento hasta una serie de ofertas en sus vuelos. No cabe ninguna duda de que es una empresa que ofrece un servicio que intenta llegar a todos los públicos y así lo vimos en el anunciado outlet de Vueling con vuelos desde 6,99 euros. Por otro lado y mirando hacia el Black Friday, a pesar de que el día oficial es el 25 de noviembre, Vueling siempre se adelanta en lanzar descuentos: Hasta un 50% de descuento puedes obtener en tus próximos vuelos. Además, si se te quedan cortos los descuentos de este 'Viernes Negro', no olvides que el 28 de noviembre podrás disfrutar también del Cyber Monday en Vueling.

4. Ryanair

En Ryanair se anunciaba el pasado 18 de noviembre por todo lo alto la increíble Cibersemana o Cyber Week. Una semana donde se dirigen a sus compradores con auténticas ofertas en vuelos. Consiste en la publicación de ofertas diferentes cada 24 horas. Este juego comenzaba este pasado domingo 20 de noviembre y podrás aprovecharte de éste para comprar vuelos y hacer viajes en las fechas más señaladas del año: Semana Santa e incluso para verano.

Cabe destacar que aquellos clientes que ya formen parte de Ryanair recibirán ofertas exclusivas a su correo.

