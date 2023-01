Una lujosa estación de esquí se hace viral por llevarte el desayuno a una cama al aire libre en la nieve

Recientemente desde Viajestic elaborábamos una lista con los mejores hoteles y casas rurales en la nieve para disfrutar este invierno. Chalets de lujo, mansiones nevadas... pero lo cierto es que hoy queremos hablarte de una muy especial.

Una lujosa estación de esquí ha llevado el desayuno en la cama a un nivel completamente nuevo, sirviendo frituras al aire libre en las temperaturas del Báltico, como lo reveló un influencer de Instagram en un video.

En la región de Trentino, en el norte de Italia, encontrarás Vermiglio, un pequeño pueblo encaramado en el monte Boai. Los visitantes acuden en masa al hermoso sitio, pero un hombre estaba más intrigado por las comidas que por la montaña.

Al hospedarse en el Hotel Chalet al Foss, Eric Hardiman decidió disfrutar de un buffet mientras se acurrucaba en una cama tamaño súper grande, pero ¿el problema? La cama se encuentra fuera, en la nieve.

Y tampoco es una experiencia barata; cenar al aire libre en este lugar de lujo aparentemente puede costar unos 130 euros. El hombre de 36 años compartió su experiencia en Instagram, donde desde entonces ha acumulado 131,000 visitas y ha dejado atónitos a los usuarios de las redes sociales.

En el vídeo se le puede ver comiendo una enorme variedad de café, tortitas, frutas, donuts, granola y zumo. A pesar de estar rodeado por un país de las maravillas invernal, Eric parece estar pasando el mejor momento de su vida.

"Al principio estaba muy nervioso por la nieve porque no me gusta el frío. Pero me encanta probar nuevas experiencias y conocer nuevos lugares, así que tenía que intentarlo", dice Eric.

"Encontré este hotel, reservé un billete de avión y la habitación del hotel. Después para la experiencia del desayuno en la nieve. Fue mucho más relajante de lo que piensas, y es mucho más cálido de lo que parece en las fotos", confiesa.

"La experiencia fue muy singular. La cama y las mantas son eléctricas y con calefacción por lo que hacía mucho calor, como una chimenea. Me relajé mientras el personal tomaba sus pedidos personalizados de comida y bebida para el desayuno", decía.

También invitan a sus huéspedes a disfrutar de un desayuno flotante mientras se dan un chapuzón en su piscina de lujo. Los asistentes a las vacaciones pueden incluso compartir su banquete de desayuno con alpacas entre las hermosas montañas.