Lluvia de Estrellas en Madrid: Cómo y cuándo ver las Delta Acuáridas

En verano se pueden presenciar un montón de sucesos extraordinarios en el cielo como el que vivimos hace poco con la Superluna del Ciervo que dejó una imagen de la luna impresionante. A lo largo de estos meses hay varias lluvias de estrellas y una de las más conocidas son las perseidas, que suelen ser a mediados del mes de agosto, y que hacen que todos los que están pendientes del cielo vean muchas estrellas como ninguna otra noche del año.

Aunque la más conocida sea la que hemos mencionado, hay otras como las de Delta Acuáridas que no tienen nada que envidiarle. Ocupa la quinta posición entre las lluvias de estrellas con más intensidad y a diferencia que las Perseidas caen a menor velocidad por lo que dura más. El nombre que recibe este suceso se debe a la constelación de Acuario y sucede cada seis años cuando un determinado cometa da la vuelta al sol cada 6 años.

Lo mejor es que vamos a poder verlo desde el cielo de Madrid ya que lleva produciéndose desde mediados de mes, aunque la noche del 29 al 30 será la mejor para presenciar este fenómeno. Esto se debe a que las Delta Acuáridas alcanzan su mayor actividad cuando ha pasado la luna nueva del 28 de julio y así ninguna luz puede impedir que veas las estrellas.

Para verlas desde la capital debemos mirar hacia la zona sur del cielo que es donde se encuentra dicha constelación. No hace falta tener telescopios, pero es mejor ir a un sitio en el que no haya contaminación lumínica. Un lugar perfecto es la sierra de Madrid ya que no hay tanta luz aunque sí buscamos un sitio alto sin salir de la ciudad podemos ir a el Cerro del Tío Pío, la Casa de Campo o el Monte de El Pardo.

