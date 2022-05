Karen's Diner: El restaurante donde los camareros pueden insultar a los clientes

Cada restaurante tiene un sistema de trabajo y algo que les diferencia del resto. Al igual que unos utilizan la publicidad para diferenciarse, otros el nombre de los platos o la localización. Karen's Diner no destaca frente al resto por ninguna de estas características, sino porque los empleados tienen permiso para insultar y ofender a los clientes. Esto ha hecho que circulen videos del local que se están haciendo virales y que tiene miles de visualizaciones.

Este suceso tiene lugar en Australia concretamente, en Sidney, en dónde se ubica Karen's Diner, un establecimiento de comida rápida. Está ambientado en los restaurantes clásicos americanos de los años 50. En él los empleados no deben dar la razón a los clientes, y mucho menos callarse lo que quieran decir. Los empleados tienen total libertad para decir todo lo que se les pasa por la cabeza, pueden insultar, menospreciar o maltratar a los clientes.

Al llegar al local, avisan con antelación del trato que dan los camareros, ya que hay un cartel en la puerta que dice: ''En Karen's serás recibido y atendido por camareros groseros que, a cambio, esperan que le des una completa Karen. Un lugar donde puedes quejarte hasta que las vacas vuelvan a casa, porque literalmente no nos importa''. Además, si es tu cumpleaños y te llamas Karen, recibes una oferta, pero esto no lo dicen de forma agradable si no con su estilo propio.

La popularidad ha ido creciendo debido a las redes sociales ya que cada vez más usuarios comparten los TikToks. Hoy en día, para hacer un pedido hay largas colas de gente que desea vivir la experiencia del trato que ofrece Karen's. En algunos videos que están subidos a internet se puede ver como una clienta le agradece por el servicio y el trabajador le responde ''Vete al diablo''. Está claro que cada día tenemos más variedad de restaurantes que nos hacen vivir recuerdos y experiencias peculiares que nunca olvidaremos.

