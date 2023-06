Una joven pide en TikTok que no hagan más vídeos de las calas en Mallorca: "Estáis destrozando el ecosistema"

Uno de los destinos más interesantes para los amantes de la naturaleza es, sin duda, Mallorca, una de las Islas Baleares. Actualmente es uno de los destinos turísticos más importantes tanto a nivel nacional como internacional y que recibe miles de turistas a lo largo del año.

El atractivo de sus playas, sus calas y su ambiente veraniego ha hecho que cada vez esté más masificado y son muchas las veces que vemos su paisajes en redes sociales. Es por esto mismo que una joven (@poisonscorpio01) ha querido hacer un vídeo en TikTok pidiendo que no hagan más vídeos en las calas.

"Por favor no hagáis mas videos de Mallorca, estáis siendo cómplices de la destrucción de todos nuestros ecosistemas. Venid, disfrutad y ya", se titula el vídeo de la joven.

"En realidad no estáis haciéndole ningún favor a la isla, ni a nadie. Lo único que conseguís con estos vídeos es joder el ecosistema, aportar a la inflación de los precios desorbitados que tenemos aquí y, en realidad, si la gente fue cuidadosa daría igual. El problema es que la gente viene y te deja el bote de la crema solar tirado, el botellón en la playa y los peces ya no vienen", dice en el vídeo.

"Hay playas que los mallorquines tenemos celositas, pero viene un colega de la Península y se las enseñamos porque sabemos que va a respetar" continúa explicando su discurso. El vídeo ya acumula más de 125.000 reproducciones.

Unos minutos más tarde, la joven continúa con el tema de la masificación de algunos lugares en Mallorca y, aunque han sido muchos los que han aplaudido su reflexión, lo cierto es que otros no están tan de acuerdo. "Por mucho que vivas allí, las calas no son exclusivas para ti. Entiendo lo del ecosistema, pero eso es problema de la sociedad, no de que enseñen calas", dice un usuario.

"Nos quejamos del turismo, pero sin ellos no seríamos nada. A ver sí pensamos un poco más", añade otro usuario. ¿Y tú? ¿Qué pros y contras tienes sobre la masificación turística de las islas?