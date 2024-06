Una joven española cuenta su experiencia como piloto de avión estando dentro del espectro autista: "Hasta las narices de hablarlo"

En muchas ocasiones en Viajestic hemos recogido testimonios de lo que han contado los pilotos de avión en sus redes sociales, como por ejemplo, de cómo duermen durante los vuelos largos. Pero en esta ocasión hemos querido hacer un hueco a este vídeo, que lleva más de 1,4 millones de reproducciones en Instagram, y que responde a la pregunta: "¿Se puede ser piloto y autista?".

"Cómo puedo ser piloto y autista. Estoy hasta las narices de hablar del tema pero vamos a hablar del tema otra vez", así comienza el vídeo de @maritarx. "En resumidas cuentas, ¿se puede ser piloto y autista? En mi caso sí, dado que cada persona con neurodivergencia es totalmente diferente a las demás personas con neurodivergencia", dice la joven.

"Conozco gente con autismo, con TDA, que no podrían llevar un avión, pero conozco gente totalmente normal que tampoco", explica en el vídeo de Instagram. "No tengo ningún problema motriz, no tengo ningún problema de comunicación. A veces me como las erres porque soy andaluza y hablo desde hace un año en inglés con mi pareja y se me está olvidando el español", aclara.

"Tengo procesamiento tardío de las emociones, lo cuál me viene perfecto", dice, poniendo un ejemplo de cuando tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia porque se le calló una rueda del avión y ella estaba muy tranquila en ese momento.

"Hay un reconocimiento médico antes de entrar en la carrera y tienes una entrevista con un psiquiatra y con un psicólogo y yo les conté que estoy dentro del espectro. Él psicólogo lo único que hizo fue ruido durante el examen para ver si me desconcentraba o podía hacerlo perfectamente y el psiquiatra me hizo unas preguntas muchísimo más personales", cuenta en el vídeo.

"Los dos determinaron que yo era perfectamente capaz de trabajar en el sector de la aviación como piloto. Ya está, ese es mi caso", explica.

"Os voy a decir mi perfil como persona autista porque seguro que os da curiosidad. Tengo fotosensibilidad, me molestan mucho las luces, me dan migrañas. Tengo Trastorno de Evitación de la Demanda. Tengo ARFID (Trastorno de Aliemntación Selectiva), tengo insomnio, tengo masking crónico", cuenta en el vídeo.

"La parte que más me está costando de toda la formación son los exámenes, por lo del Trastorno de Evitación de la Demanda". "Cada uno tiene sus superpoderes, encuentra los tuyos", ánima así la joven a las personas que también están en el espectro.