Una joven alquila un apartamento en Airbnb con "vistas al mar" y alucina con lo que se encuentra al llegar: "Me siento estafada"

A veces cuando alquilamos algo por Internet tenemos la incertidumbre de qué nos vamos a encontrar al llegar o incluso qué puede ocurrir durante nuestra estancia. Recientemente, por ejemplo, te contábamos el caso de unos jóvenes que se hicieron virales en TikTok por romper el jacuzzi de un Airbnb e inundar la casa.

Y ahora una joven ha logrado más de 3 millones de reproducciones en un vídeo de esta red social "gracias" a su pésima experiencia con una estancia de Airbnb. "Alquilé un Airbnb con "vistas al mar", empieza diciendo en el vídeo, que se titula "expectativa vs realidad".

La joven, que es argentina pero vive en Italia, estaba grabando su alojamiento cuando al dirigirse hacia la ventana y lo que "eran las vistas al mar" se dio cuenta de que en realidad era un cartel de una playa y no existían esas vistas al mar.

"Me siento estafada chicos. Nunca nadie me engaño de esta manera", dice en el vídeo. En los comentarios, otros usuarios la animan diciendo que "ni su ex mintió tanto" y otros, sin embargo, le aconsejan que la próxima vez entre en Google Maps para ver dónde se encuentra el apartamento antes de alquilarlo y así saber si realmente tiene vistas al mar o no.

"Tip no solo se dejen llevar por las fotos del Airbnb vean en el mapa la ubicación y de ahí al menos una idea deben tener de si verdaderamente está cerca al mar", dice el usuario en las respuestas.