La idílica playa de Asturias que tiene un nombre "grosero" que no le hace justicia, según la prensa inglesa

En muchas ocasiones os hemos hablado de la impresionante naturaleza que tiene el norte de nuestro país, como por ejemplo la desconocida playa de Asturias que tiene una cascada que va directa a la arena. Y ahora, la prensa inglesa ha querido hacerse eco de otro idílico lugar de esta región.

Se trata de la playa de Poo, que se ubica en Poo, en la mitad occidental el concejo de Llanes, junto a la localidad homónima. Se enmarca en las playas de la Costa Oriental de Asturias, también llamada Costa Verde Asturiana y está considerada paisaje protegido, desde el punto de vista medioambiental.

Esta playa con forma de embudo, desde la que es difícil atisbar el mar al fondo de los acantilados, reposa en la desembocadura de un pequeño arroyo llamado Río Vallina. Cuando la marea sube, el mar entra por la canal que se ha formado con el paso de los siglos y queda remansada como si se tratase de una piscina de poca profundidad.

Según al web de turismo de Asturias, todas estas características hacen que sea un arenal familiar, ya que el baño es muy seguro. El acceso a este arenal se puede realizar en coche o a pie desde Po. Cuenta con un pequeño aparcamiento insuficiente para su alto nivel de ocupación y está rodeada de praderas.

El Daily Express ha querido hacerse eco de esta playa destacando que no hace justicia a su nombre, y es que en inglés "Poo" se traduce como "caca", algo que les ha parecido "muy grosero": "Se suele decir que no puedes juzgar un libro por su portada y en el caso de la playa de Poo es cierto que no puedes juzgarla por su nombre".

"Pese a que su nombre puede hacer pensar a los visitantes de habla británica de otra manera, la playa está limpia y bien atendida", dicen: "Una muestra de que la playa está limpia y es un gran lugar para pasar el día e incluso unas vacaciones completas es que a los lugareños les encanta".

Por si no fuera poco, el periódico británico ha querido aclarar que la pronunciación de esta playa en ingles es "po" y no "pooh", que es como se pronuncia la palabra que significa caca en inglés.