Fiestas de Alcorcón 2022: Programa, conciertos gratis, actividades y más

El verano es sinónimo de viajes, vacaciones, playas y fiestas de los pueblos, pero con la llegada de septiembre, debes saber que también muchos barrios, pueblos y ciudades de Madrid celebran sus esperadas fiestas patronales.

Hace unos días os hablábamos de las fiestas de San Sebastián de los Reyes 2022, que empezaron el pasado 27 de agosto y duran hasta el 4 de septiembre, y ahora queremos hablaros de las próximas fiestas, las de Alcorcón 2022. Las fiestas patronales de Alcorcón tienen lugar del 2 al 11 de septiembre y cuentan con un programa de lo más variado entre juegos populares, cine, actuaciones musicales y conciertos gratuitos.

El pregón dará el pistoletazo de salida a los festejos el 2 de septiembre a las 20h de la mano de la Escuela de Música Manuel de Falla, que celebra su 40 aniversario. Debajo de estas líneas te dejamos el programa al completo y los conciertos gratis, entre ellos Tanxugueiras, Ana Guerra y Omar Montes:

Programa y conciertos gratis fiestas de Alcorcón

Viernes 2 de septiembre

- 12:30 horas: Fiesta de la espuma en la Plaza comunal

- 18:00 horas: Apertura del recinto ferial

- 19:00 horas: Festival Titiriclownn en la Plaza de los abuelos

- 19:30 horas: Concierto de Arigato en la Plaza Comunal

- 20:30 horas: Festival de Mayores en la Plaza Reyes de España

- 21:30 horas: Cine de Barrio Película Infantil en la Sede de la Asociación Parque Grande

- 22:00 horas: Concierto gratis del Grupo Mafalda en el Auditorio Paco de Lucía

Sábado 3 de septiembre

- 08:00 horas: XVI Mundialito Antirracista de Alcorcón en el Polideportivo La Canaleja

- 10:00 horas: XV Campeonato de Mus 'Bar Tres Hermanas' y Torneo de Ajedrez Infantil

- 11:30 horas: Castillos Hinchables en el Parque Darwin

- 13:00 horas: XVI Campeonato de Rana y XXX Campeonato de Mus en Parque Grande

- 18:00 horas: Castillos Hinchables y Campeonato de Mus

- 19:00 horas: Concierto de la Banda Municipal de la Escuela de Música Manuel de Falla

- 20:00 horas: Pregón de las Fiestas Patronales en Plaza España

- 21:30 horas: Cine de Barrio (Asociación Parque Grande), Festival Titiriclown (Plaza Siete Ojos) y Concierto Los Cortés (Plaza Reyes de España)

- 22:00 horas: Baile popular (Parque Darwin y Plaza Príncipes de España)

- 23:00 horas: Concierto gratuito de José Mercè en el auditorio de Paco de Lucía

Domingo 4 de septiembre

- 10:00 horas: Final del XV Campeonato de Mus y XXIII Fiesta de la Bicicleta

- 11:00 horas: Castillos Hinchables Acuáticos

- 12:00 horas: XL Gran Sardinada Parque Grande y Fiesta del Agua

- 12:30 horas: Festival Titiriclown (Plaza Siete Ojos)

- 18:00 horas: Final XXX Campeonato de Mus Parque Grande

- 19:30 horas: Festival Titiriclown en el Colegio Fuente del Palomar y en la Avenida de la Caza

- 20:00 horas: Concierto gratis de Las Ninjas del Corro, Tremenda Jauria y KeTeCalles en el auditorio Paco de Lucía

- 21:00 horas: Concierto de música tradicional en la Plaza Reyes de España y Sesión de Djs en la Avenida de la Caza

- 22:00 horas: Tributo a Estopa en la Plaza Jota Mayúscula y Baile popular con la Orquesta Extrem en la Asociación Recreativa Parque Ondarreta

Lunes 5 de septiembre

- 18:00 horas: Día del Niño en la Asociación Parque Grande

- 18:30: horas: Festival Titiriclown en la Calle Mayor

- 20:00 horas: Festival Titiriclown en la Plaza Jota Mayúscula

- 21:00 horas: Festival de Flamenco en la plaza Reyes de España y Festival Titiroclown en el Parque Alfredo Nobel

- 21:30 horas: Cine de Barrio en la Sede de la Asociación Parque Grande

- 22:00 horas: Tributo a Mecano en la Plaza Príncipes de España

- 23:00 horas: Concierto gratis Sweet California en el Auditorio Paco de Lucía

Martes 6 de septiembre

- 15:00 horas: Día de la mujer en la Asociación Parque Grande

- 17:00 horas: Gran tren turístico salida de Plaza de las Hermandades y Rencito Ferial

- 17:00 horas: Día del Niño en la Asociación Recreativa Parque Ondarreta

- 18:00 horas: Las atracciones del recinto Ferial funcionarán sin música

- 18:30 horas: Festival Titiriclown en la Plaza de los abuelos

- 19:00 horas: XXI Exhibición de los Cuerpos de Seguridad en Alcorcón en el Parque del teatro Buero Vallejo

- 21:00 horas: Baile Popular con la Orquesta Jenasan en la Plaza Reyes de España

- 22:00 horas: Tributo a Queen en la Explanada de los Castillos y concierto del grupo local Invaders en el Auditorio Paco de Lucía

- 23:00 horas: Festival Rock & Roll Star en el Auditorio Paco de Lucía

Miércoles 7 de septiembre

- 11:00 horas: Castillos Hinchables en la Plaza Ondarreta

- 17:00 horas: Castillos Hinchables en la Plaza Ondarreta

- 18:00 horas: Festival Territorio Violeta en la Explanada de los Castillos y Campeonato Continental en la Plaza Comunal

- 20:00 horas: Festival Territorio Violeta en la Explanada de los Castillos

- 20:30 horas: Master class gratuita de zumba en la avenida de las Retamas

- 21:00 horas: Subida de la Nuestra Señora de los Remedios (comienza en la Ermita) y Festival Territorio Violeta en la Explanada de los Castillos

- 21:30 horas: Cine de Barrio en la Sede de la Asociación Parque Grande y concierto homenaje a Héroes del Silencio de Grupo Hechizo en el exterior del Centro Cívico Margarita Burón

- 22:00 horas: Tributo al Canto del Loco en la Plaza de los Reyes de España y Baile popular con la Orquesta Extrem en la Plaza San Pedro Bautista

- 00:00 horas: Gran Castillo de Fuegos Artificiales en el Recinto Ferial

- 00:30 horas: Concierto gratis de Tanxugueiras en el Auditorio Paco de Lucía

Jueves 8 de septiembre

- 12:00 horas: Campeonato de Dominó en el Parque Grande

- 12:30 horas: Festival Titiriclown en el exterior del Centro Cívico Fuente Cisneros

- 18:00 horas: Festival Territorio Violeta en la Explanada de los Castillos

- 18:30 horas: Festival Titiriclown en el Patio Comunal de la Asociación Parque Grande

- 19:00 horas: Campeonato de Tute en el Parque Grande

- 20:00 horas: Festival Territorio Violeta en la Explanada de los Castillos

- 21:00 horas: Festival Territorio Violeta en la Explanada de los Castillos

- 22:00 horas: Tributo a ABBA en la Plaza Ondarreta

- 22:30 horas: Espectáculo Piromusical en la Explanada de los Castillos

- 23:00 horas: Concierto gratis de Ana Guerra en el Auditorio Paco de Lucía

Viernes 9 de septiembre

- 10:00 horas: V Campeonato de Petanca en el Parque Grande

- 11:00 horas: Castillos Hinchables en el Exterior del Centro Cívico Margarita Burón

- 17:00 horas: Campeonato de Parchís en la Sede de la Asociación Parque Grande

- 18:00 horas: Castillos Hinchables en el Exterior del Centro Cívico Margarita Burón

- 19:30 horas: Festival Titiriclown en la Calle Mayor

- 20:00 horas: Clase gratis de iniciación a la Bachata en el Exgerior Skygym

- 20:00 horas: Monólogos, música en vivo, karaoke y DJS en el Exterior del Centro Cívico Fuente Cisneros

- 21:00 horas: Festival Titiriclown en la Plaza Reyes de España y clase gratis de iniciación a la Salsa en el exterior del Skygym

- 21:30 horas: Espectáculo pirotécnico en el Parque de la Ribota

- 23:00 horas: Concierto gratis de Omar Montes en el Auditorio Paco de Lucía

- 00:30 horas: Festival de DJS en el Auditorio Paco de Lucía

Sábado 10 de septiembre

- 11:30 horas: Castillos hinchables en el Parque de los Castillos

- 11:30 horas: Exhibición de Artes Marciales en la Plaza Reyes de España

- 14:00 horas: Paella popular en el Parque de los castillos

- 17:00 horas: XII Campeonato de Dardos en el Bar Tres Hermanas

- 18:00 horas: Castillos hinchables en el Parque de los Castillos

- 18:00 horas: Actuaciones de los grupos de baile del barrio en el exterior del Centro Cívico Fuente Cisneros

- 19:30 horas: Festival de Danza Gatadans en la Calle Mayor y Festival Titiriclown en el exterior del Centro Cívico Margarita Burón

- 20:00 horas: Actuación de baile de adultos, concurso de disfraces, música en vivo y karaoke en el exterior del Centro Cívico Fuente Cisneros

- 21:00 horas: Tributo I Love rock and roll en el Parque Darwin, Encuentro de Corales en la Plaza Príncipes de ESpaña y Dale Roack a Roll a tu vida con Cherry and The Ladies en la Plaza Reyes de España

- 22:00 horas: Concierto del grupo local Era Paraíso en el Auditorio Paco de Lucía

- 23:00 horas: Concierto de Mclan en el Auditorio Paco de Lucía

Domingo 11 de septiembre

- 10:00 horas: Torneo de Ajedrez para todas las edades en el Salón de Actos del CMA-Teatro Buero Vallejo y XL Concurso de Paellas en la Plaza San Pedro Bautista

- 11:00 horas: Castillos Hinchables en Club Social y Deportivo Parque de Lisboa

- 12:00 horas: Fiesta del Agua en el Parque Darwin

- 13:00 horas: Clausura y entrega de premios en el Polideportivo Parque de Lisboa

- 14:30 horas: Paella popular en la Plaza San Pedro Bautista

- 18:00 horas: Las atracciones del recinto Ferial funcionarán sin música

- 19:00 horas: Festival de Danza Gatadans en la Plaza de España

- 20:00 horas: Entrega de Premios en el exterior del Centro Cívico Fuente Cisneros y Festival de Mayores en la Plaza Reyes de España

