Estos son los 4 volcanes que están en erupción actualmente en Europa

Empezamos La Palma porque la erupción volcánica que está sufriendo la isla bonita nos tiene a todos en vilo ¿transformará esta erupción la orografía de la isla de La Palma? Lo cierto es que no podemos responder a esa pregunta porque resulta imposible saber cuánto durará la erupción o predecir cuánta lava soltará o el curso que seguirá y depende de todos esos factores que la orografía de la isla se vea modificada de forma notable o no, por ejemplo, sabemos que la isla, debido a la erupción, se ha elevado 15 centímetros más sobre el nivel del mar y que, de llegar las colas de lava al mar, esta podría incluso ver aumentado su tamaño. Por el momento solo podemos esperar y observar este magnífico espectáculo natural y, por supuesto, apoyar en lo posible y hasta en lo imposible a quienes se están viendo directamente afectados por esta erupción.

Medición de temperatura de la cola de lava. 1075 ºC. | Imagen de Involcan en Twitter (@involcan)

Por supuesto huelga señalar que esta erupción volcánica no representa algo inesperado para los geólogos si bien, dado que las erupciones volcánicas no se pueden predecir y afortunadamente en esta isla no suceden de forma habitual, sí sorprende a los poco conocedores de la materia geológica de las Canarias; hemos oído hablar estos días de las erupciones de 1971 y de 1959 en La Palma pero tenemos noticia de erupciones anteriores en la isla, concretamente en 1712, en los años 1677 t 1678, en 1585 y entre 1479 y 1492; el año 2021 ya forma parte de esta lista, esperamos que lo haga sin contabilizar daño humano alguno y los mínimos daños materiales y naturales posibles.

Volcán Etna | Pixabay

De La Palma nos vamos a Italia porque si algo saben en esta país mediterráneo es vérselas un día sí y otro también con volcanes en erupción, actualmente tienen dos: el Stomboli, cuya erupción actual comenzó el pasado 14 de septiembre, y el Etna que suelta colas de lava desde el pasado 30 de agosto pero el Campi Flegrei es uno de los que está sufriendo disturbios en su interior.

El cuarto volcán en erupción en Europa es el Fagradaisfjall, en la península islandesa de Reykjanes, esta última erupción comenzó hace pocos días, el 18 de septiembre; los otros dos volcanes que dan muestra de disturbios están también en Islandia y son el Askja y el Grímsvötn, que es el volcán más activo de la isla.